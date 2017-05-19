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08:24 (мск), источник: АиФ Красноярск

Спасатели помогли красноярцу снять кольцо с пальца

Помочь мужчине удалось с помощью слесарных инструментов.

В Красноярске мужчине понадобилась помощь спасателей, чтобы снять с пальца кольцо.

По информации КГПУ «Спасатель», помощь понадобилась жителю ул. Ястынской, который не смог сам снять украшение. Подробности не уточняются, однако известно, что потребовалось провести слесарные работы, чтобы освободить палец. Кольцо пришлось распилить.

Случаи, когда люди не могут самостоятельно снять украшение, не редкость. Чаще всего в таких ситуация пострадавшие обращаются в травмпункт или МЧС. Кстати, если с опухшего пальца вовремя не снять украшение, то существует опасность потери пальца. А вот если вы хотите сохранить кольцо в целостности, то за помощью лучше обратиться к ювелиру, который спасет и палец, и украшение.

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