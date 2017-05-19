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08:25 (мск), источник: AmurMedia.ru

Ложку дегтя добавит погода в довольно комфортные выходные в Хабаровске

Порывистый ветер продолжит свое победное шествие и в грядущую субботу.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 19 мая, AmurMedia.

Осадков в ближайшие выходные в Хабаровске не ожидается. Однако довольно комфортную в целом погоду в ближайшую субботу может слегка подпортить сильный, порывистый ветер, сообщила корр. ИА AmurMedia начальник отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Галина Брынцева.

— Осадков в ближайшие выходные в Хабаровске не ожидается. Погода в эти дни будет довольно комфортной с западным ветром силой 5−10 м/c. Завтра, правда, его порывы будут посвежее, особенно ближайшей ночью. Температура в темное время суток порядка +6…+9°C, днем +16…+19°C. Теплее будет в ближайшую субботу. В этот день столбик термометра может подняться до +19°C. В воскресенье днем прохладнее — около +16°C, — сообщила Галина Брынцева.

По словам специалиста, сейчас установившееся до этого тепло смещается далее на восток, а к региону подходит более неустойчивая масса. Поэтому в крае местами возможны дожди. Однако в Хабаровске осадки не ожидается. Но облачности будет больше, отсюда и более низкие температуры.

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