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08:39 (мск), источник: dostup1.ru

В 12 муниципалитетах Южного Урала прогнозируется высокая пожарная опасность

За минувшие сутки в регионе ликвидировано восемь пожаров на площади более 14 гектаров.

В 12 муниципалитетах Челябинской области сегодня, 19 мая, прогнозируется высокая пожарная опасность, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на оперативный прогноз МЧС.

По информации синоптиков, в южных и крайних западных районах ожидается высокая пожарная опасность (четвертый класс, всего пять). Речь идет об Агаповском, Аргаяшском, Брединском, Варненском, Верхнеуральском, Карталинском, Кизильском, Кусинском и Нагайбакском районах, а также о Златоусте, Магнитогорске и Троицке.

За минувшие сутки на Южном Урале ликвидировано восемь пожаров на площади более 14 гектаров: по два возгорания произошло в Миасском и Шершневском лесничествах, по одному — в Аргаяшском, Красноармейском, Кыштымском и Чебаркульском.

На сегодняшний день больше всего природных пожаров произошло в Шершневском (67), Чебаркульском (50) и Красноармейском (48) лесничествах. В регионе зафиксировано 321 возгорание на площади почти 2,7 га.

С 30 апреля в Челябинской области введен особый противопожарный режим, предусматривающий запрет на разведение костров на природе, ограничение входа и въезда в леса.

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