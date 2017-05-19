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08:42 (мск), источник: РБК

Минобороны показало панорамное видео репетиции парада Победы в Москве

Министерство обороны опубликовало видео репетиции Парада Победы в формате «360 градусов». Ролик был размещен на инициальном сайте ведомства.

Как пояснили в Минобороны, видео было снято с БТР-82 и Ми-28Н «Ночной охотник» 7 мая. При просмотре ролика пользователь может самостоятельно управлять камерой. Это дает возможность посмотреть в любую из сторон.

«В отличие от обычной видеозаписи, на которой окружающее представлено в соответствии с режиссерским сценарием, при просмотре записи с использованием этой технологии зритель сам «переносится» в точку съемки и выбирает куда «бросить взгляд» самостоятельно. — заявили в ведомстве. Там добавили, что «особый эффект» достигается при просмотре видеоролика в очках или шлеме VR (виртуальной реальности).

В Параде Победы 9 мая в Москве участвовали более 10 тыс. военнослужащих, а также 114 единиц наземной техники.

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