Жители Башкирии могут откладывать в месяц по 20 тысяч рублей

По итогам 2016 года выяснилось, что Башкирия расположилась на 33 месте рейтинга, поднявшись на семь позиций по сравнению с 2015 годом. Жителям республики удается откладывать в среднем по 20 тысяч рублей при всех вышеперечисленных условиях. Родители одного ребенка могут позволить себе свободно распоряжаться 28 тысячами рублей.

Благосостояние российских семей оценили в агентстве «РИА Рейтинг». Эксперты сосчитали, сколько денег остается у супругов с двумя детьми после того, как они расплатятся по всем обязательным платежам — ЖКХ, кредитам и ипотеке. Расходы на питание и проезд тоже учли.

Лучше всего живется семьям в ЯМАО: если оба родителя работают и воспитывают двоих детей, у них остается 103 тысячи рублей. Не знают денежных проблем и семьи на Чукотке — у них остается порядка 96 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкает столица России: в среднестатистической московской семье после минимальных жизненно-необходимых затрат остается 81 тысяча рублей.

Хуже всего ситуация обстоит в Псковской области и Кабардино-Балкарской республике: в первом случае у супругов остается всего 1907 рублей, а кабардинским семьям и вовсе приходится занимать 1970 рублей.

КОМПЕТЕНТНО.

Экономист Азат Янгиров рассказал, сопоставимы ли цифры рейтинга с реальностью:

— 33 место Башкирии в 2016 году и 40 место в 2015-м — это адекватная цифра, мы на этих позициях и находимся по всем показателям — как по средней заработной плате, так и по благосостоянию. По моим оценкам, остаточная сумма в 20 тысяч рублей более чем реальная.

Но нужно понимать, что это результат, который получается «в среднем»: в республике 38 процентов населения живут в селах за счет своего хозяйства, там цифры значительно ниже. Кроме того, редко в какой семье оба супруга работают, а детей тоже ровно двое. Но в целом с результатами рейтинга согласиться можно.