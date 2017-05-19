Бегуны заблокируют центр Екатеринбурга

21 мая 2017 года в Екатеринбурге из-за полумарафона «ЗаБег» перекроют центральные улицы.

Старты начнутся в 11.00 в районе УрФУ и завершатся в 15.30 там же. В это время для автомобилистов будут недоступны проспект Ленина — от Восточной до Мира, улица Гагарина — от Блюхера до Малышева, улица Мира — от Первомайской до Малышева, Первомайская — от Гагарина до Мира.

Как пояснили «Уралинформбюро» в ЕТТУ, из-за мероприятия с 11.00 до 15.00 на указанном участке проспекта Ленина не будут ходить трамваи. Троллейбусы № 6 и 7 пойдут по новым маршрутам. № 6 будет следовать от Химмаша до Посадской, № 7 — от Посадской до Ботанической.

В МОАП уточнили, что изменятся и 9 автобусных маршрутов. Так, № 5 и 10 отправятся по Восточной и Блюхера, № 18 — по Малышева, Мира и Библиотечной, № 28 — по Уральской, Блюхера, Восточной, Ленина и далее по маршруту. № 45 пойдет до остановки «Восточной» по Восточной, Малышева, Бажова и Ленина, № 50 и 54 до «Уралобуви» поедут по 8 Марта, Ленина, Восточной, Малышева, Мира, Библиотечной, а от «Уралобуви» автобус поедет по Мира, Малышева, Восточной, Ленина, 8 Марта и далее по маршруту. № 60 направят по Уральской, Блюхера, Восточной, Малышева, Мира и далее по маршруту, № 61 к остановке «Пехотинцев» последует через Малышева, Восточную, Ленина и далее по маршруту.

Стоит добавить, что всего для екатеринбуржцев подготовлено 4 дистанции — на 3, 5, 10 и 21 километр. Участие в полумарафоне платное — от 800 до 2 000 рублей.