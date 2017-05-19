В Пермском крае клещи укусили более 1600 человек

В Прикамье по состоянию на 18 мая в медучреждения с жалобами на укусы клещей обратились 1655 человек, из которых 346 детей. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 4329 человек.



Энцефалит был обнаружен у 62 клещей. Процент зараженности составил 4,5%, в то время как в прошлом году он был 4,3%. Боррелиоз выявлен у 262 клещей, гранулацитарный анаплазмоз у 17-ти, моноцитарный эрлихиоз у 13-ти, информирует краевой Роспотребнадзор.