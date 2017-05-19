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09:58 (мск), источник: Комсомольская правда

В центре Симферополя приземлились светящиеся шары

«Семья из четырех человек» прописалась на площади Куйбышева.

Источник: Комсомольская правда

В Симферополе необычную конструкцию установили утром 19 мая сотрудники МУП «Горзеленстрой». Она встречает тех, кто въезжает на кольцо с проспекта Кирова.

— Шары сделаны из металла, — рассказал «Комсомольской правде» — Крым" директор МУП «Горзеленстрой» Александр Чернов. — Сегодня мы подключаем их к электроэнергии. В вечернее время они будут включаться, как и все городское освещение, и работать в этом режиме.

Как пояснил Чернов, композиция олицетворяет семью — взаимную поддержку, единство, заботу друг о друге. Самый большой, конечно, «папа». Его диаметр 2 метра, «мама» — 1,5 и «дети» — сын и дочь — по метру.

Кольцо на площади Куйбышева станет первым в рамках данной программы благоустройства. В планах администрации столицы Крыма создать композиции и на других дорожных развязках.

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