В воронежском парке открылись бесплатные курсы иностранных языков

Управа Центрального района позвала воронежцев в парк «Орленок» на бесплатные курсы иностранных языков. Занятия запустили в преддверии сезона путешествий в четверг, 18 мая, сообщила пресс-служба мэрии.

Акцию проводят в честь 85-летия Центрального района. Курсы будут проходить каждый четверг с 18:30 до 20:00. Жителей научат объясняться в разных ситуациях — при знакомстве, в ресторане, в магазине. Пока взрослые учатся, для детей в парке откроют творческие мастерские. Малыши смогут создавать поделки.