Фестиваль национальных культур состоится 12 июня в Иркутске
В программе мероприятия — шествие, концерт, ярмарка, игры и
В программе мероприятия — шествие, концерт, ярмарка, игры и
Фестиваль национальных культур пройдет в Иркутске 12 июня в рамках празднования Дня России. Об этом сообщает
О фестивале национальных культур и Дне России представители власти говорили на заседании координационного Совета по вопросам национальных отношений и взаимодействию с национальными объединениями граждан, действующими на территории города.
В честь празднования Дня России состоится шествие представителей
В обсуждении мероприятий принял участие иркутский градоначальник Дмитрий Бердников.
«Фестиваль национальных культур стал уже традиционным для нашего города. Иркутяне с удовольствием приходят туда познакомиться с традициями других национальностей. Те начинания, которые проходят при вашем участии, интересны иркутянам, нужно продолжать совместную работу и вовлекать большее количество людей», — сказал мэр Иркутска.