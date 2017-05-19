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11:30 (мск), источник: АиФ Иркутск

Фестиваль национальных культур состоится 12 июня в Иркутске

В программе мероприятия — шествие, концерт, ярмарка, игры и мастер-классы.

Фестиваль национальных культур пройдет в Иркутске 12 июня в рамках празднования Дня России. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на начальника управления реализации общественных инициатив Елену Терпугову.

О фестивале национальных культур и Дне России представители власти говорили на заседании координационного Совета по вопросам национальных отношений и взаимодействию с национальными объединениями граждан, действующими на территории города.

В честь празднования Дня России состоится шествие представителей национально-культурных организаций с Поясом дружбы народов и акция «Живой флаг». Кроме того, будет организован концерт, на котором участники фестиваля представят творчество своего народа,. Также пройдет ярмарка национальных ремесел. Для гостей праздника будут организованы площадки с национальными играми и мастер-классами.

В обсуждении мероприятий принял участие иркутский градоначальник Дмитрий Бердников.

«Фестиваль национальных культур стал уже традиционным для нашего города. Иркутяне с удовольствием приходят туда познакомиться с традициями других национальностей. Те начинания, которые проходят при вашем участии, интересны иркутянам, нужно продолжать совместную работу и вовлекать большее количество людей», — сказал мэр Иркутска.

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