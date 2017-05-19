Кубанцев привлекут к ответственности за спасение енотов

Краснодар. 19 мая — Новая Кубань. Душещипательная история произошла в Горячем Ключе. Два крохотных енота находились на дереве на большой высоте. Местные жители испугались, что животные могут случайно упасть и спасли их. Енотов сняли с дерева и забрали на воспитание.

Однако в министерстве природных ресурсов Краснодарского края раскритиковали такую инициативу.

Специалисты считают, что енотам-полоскунам не угрожала опасность. Возможно, поблизости находилась мать детенышей, которая могла бы о них позаботиться.

Усугубляет ситуацию и тот факт, что инцидент произошел на территории памятника природы регионального значения «Дантово ущелье».

— Изъятие объектов животного мира допускается только по разрешениям, выдаваемым в установленном порядке, и, разумеется, у сердобольных граждан соответствующие разрешения отсутствовали, — пояснили в пресс-службе министерства.

Очевидно, что установить личности нарушителей было не сложна. История была опубликована в одной из социальных сетей. Теперь спасителей привлекут к ответственности.