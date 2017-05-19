Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
Глава делегации США: Несомненно, Крым – это часть России
Лавров описал работу СМИ США с помощью советского анекдота
Поведение Ксении Собчак вызвало споры в соцсети
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Где придумали традицию обливать чемпиона шампанским?Известный всем душ из шампанского на подиуме родился 50 лет назад из чувства сладкой мести
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Европа в панике от количества приезжающих украинцев – эксперт
СМИ: Волочкова разделась, прикрылась любимым котом
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
СМИ: мама Бони поразила фанатов природной красотой
Королева призналась, почему развелась с Николаевым
Тест уникального УАЗ-3907 проекта «Ягуар»: онлайн репортаж
На трассе «Дон» проведут эксперимент с водителями
Фоторепортажи
8«Суперлюди» Японии
860 лет назад родился Cид Вишес
12«Евровидение-2017»
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
17:12 (мск), источник: Новая Кубань

Кубанцев привлекут к ответственности за спасение енотов

В министерстве природных ресурсов пояснили, что животные находились в естественной среде.

Краснодар. 19 мая — Новая Кубань. Душещипательная история произошла в Горячем Ключе. Два крохотных енота находились на дереве на большой высоте. Местные жители испугались, что животные могут случайно упасть и спасли их. Енотов сняли с дерева и забрали на воспитание.

Однако в министерстве природных ресурсов Краснодарского края раскритиковали такую инициативу.

Специалисты считают, что енотам-полоскунам не угрожала опасность. Возможно, поблизости находилась мать детенышей, которая могла бы о них позаботиться.

Усугубляет ситуацию и тот факт, что инцидент произошел на территории памятника природы регионального значения «Дантово ущелье».

 — Изъятие объектов животного мира допускается только по разрешениям, выдаваемым в установленном порядке, и, разумеется, у сердобольных граждан соответствующие разрешения отсутствовали, — пояснили в пресс-службе министерства.

Очевидно, что установить личности нарушителей было не сложна. История была опубликована в одной из социальных сетей. Теперь спасителей привлекут к ответственности.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Кубань признана самым спортивным регионом России
Ассанж намерен просить убежище во Франции
Лавров прокомментировал удар коалиции в Сирии
Госдума одобрила законопроект о лишении террористов гражданства
Канадские хоккеисты: Матч с Россией — самая настоящая война
МВФ оценил состояние развития российской экономики
ГИБДД массово отправляет под арест любителей тонировки
СМИ назвали главную свадьбу года
Спорт
Полуфинал мечты: Российские хоккеисты сыграют с канадцами В четверг сборная России обыграла команду Чехии со счетом 3:0 в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею и вышла в полуфинал
Авто
Презентация Skoda Karoq: онлайн трансляция Сегодня Skoda представляет в Стокгольме свой новый кроссовер, который получил имя Karoq. «Авто Mail.Ru» ведет прямой репортаж
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!» Звезды российского кино и шоу-бизнеса посетили финал Национальной телевизионной премии
Недвижимость
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Какое жилье сложно продать?
В закон о расселении хрущевок внесли новые гарантии
Жителям хрущевок покажут макеты их новых домов
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Дочка Галкина и Пугачевой до слез растрогала Валерию (видео) Накануне Максим Галкин выложил трогательное видео с детьми. На нем маленькая Лиза, гуляя с папой и братом, нашла божью коровку и расплакалась, когда она улетела.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь