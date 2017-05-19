Греф: школьное образование в России осталось на уровне XIX века

ЕГЭ по истории станет обязательным с 2020 года

«Проблема нашей школы, в моем понимании, что она осталась школой XIX века. Современную школу родил Вильгельм фон Гумбольдт в униженной Германии, завоеванной Наполеоном. Стране нужно было родить солдат. Гениальный Гумбольдт для своего времени подал идею всеобщего образования и создания из молодежи такой армии учеников», — сказал Греф.

Глава Сбербанка отметил, что основа обучения осталась той же, и это «гигантская проблема».

«Великий министр образования Японии в то время, в 1850 году честно писал, что нынешняя система насильного образования не несет счастья школьнику, она создана для государства. Лучше не скажешь», — добавил Греф.

Он также указал, что навыки важнее знаний, и главная трансформация, которую должна пройти российская школа — это переход от преподавания знаний к преподаванию навыков.