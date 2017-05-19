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12:48 (мск), источник: RNS

Греф: школьное образование в России осталось на уровне XIX века

Российские школы остались на уровне XIX века в подходах к обучению детей. Об этом в рамках своего выступления на семинаре для директоров школ Подмосковья сказал глава Сбербанка Герман Греф.

Источник: РИА "Новости"
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«Проблема нашей школы, в моем понимании, что она осталась школой XIX века. Современную школу родил Вильгельм фон Гумбольдт в униженной Германии, завоеванной Наполеоном. Стране нужно было родить солдат. Гениальный Гумбольдт для своего времени подал идею всеобщего образования и создания из молодежи такой армии учеников», — сказал Греф.

Глава Сбербанка отметил, что основа обучения осталась той же, и это «гигантская проблема».

«Великий министр образования Японии в то время, в 1850 году честно писал, что нынешняя система насильного образования не несет счастья школьнику, она создана для государства. Лучше не скажешь», — добавил Греф.

Он также указал, что навыки важнее знаний, и главная трансформация, которую должна пройти российская школа — это переход от преподавания знаний к преподаванию навыков.

Комментарии
7
Сергей
Бред, глупости и не компетенстность в вопросах образования. Если преподавать"навыки" из школы будет выходит безграмотный биомусор. А вообще самое лучшее образование было в СССР
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andrey kondratiev
греф, "эксперт" х... пошёл ты на...по этим принципам своих детей воспитывай. Только чтобы я об этом не знал. Ты уже зае... с твоим "ценным" мнением. Понял? Нет? выполнять
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Александр Харламов
Следуя логике Грефа, некорректно использующего Гумбольда, родители не должны иметь массовых стремлений воспитать своих чад поголовно и наилучшим образом, а оставлять им свободы самостоятельного искать свое будущее – дома, на улице или в иных местах. Однако, почему-то большинство мудрых родителей в основном придерживаются «идеи максимального образования» своим детям, заботясь об их будущем. Разве рачительное государство не должно столь же заботливо относиться к своим молодым гражданам? Или, как считает Греф, молодежь следует с малолетства бросать на улицу в «свободное плавание»?
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