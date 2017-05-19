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11:28 (мск), источник: РИА Новости

Половина россиян несколько лет не была в музее, показал опрос

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Около половины россиян (52%) несколько лет не ходили в музеи, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Источник: РИА Новости

Десятая часть респондентов (11%) никогда не была в музеях, 10% ходили на выставки в последние 2−3 месяца. При этом 16% опрошенных россиян в последний раз были в музее один-два года назад.

Абсолютное большинство бывавших в музеях россиян (85%) сказали, что хотели бы чаще посещать выставки и похожие мероприятия.

Противоположного мнения придерживаются 14% опрошенных, а 1% не смог ответить на вопрос социологов.

Почти две трети россиян (64%) слышали о международной акции «Ночь музеев», которая пройдет с 20 на 21 мая. Впервые планируют поучаствовать 13% россиян, для 7% это будет не первый раз, 6% раньше участвовало, но в этом году не будет, а 38% слышали об акции, но никогда не участвовали и в этом году не планируют.

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По словам директора по исследованиям ВЦИОМ Елены Михайловой, акция «Ночь музеев» с каждым годом набирает обороты и стала уже привычным и ожидаемым событием для многих россиян.

При нынешнем темпе жизни акция выступает дополнительным стимулом для посещения музеев и выставок теми, кто длительное время откладывал такой визит.

Для проведения опроса социологи обзвонили 1,2 тысячи человек в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

Комментарии
6
А Б
Этот факт говорит о том, что половине россиян уже далеко не до музеев, у них самая главная мысль - как бы выжить в условиях постоянного роста цен абсолютно на все товары и услуги. Тут уже не до музеев...
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simmons
А почему же ему не грести лопатой плюсы ??? - Он же правду говорит !!!! В чём сила Брат ? - Сила в правде ! - И большинство с ним согласны !!!
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Анжелика Петрик
АБ гребёт плюсы лопатой......
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