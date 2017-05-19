«Поднять паруса»: Vladivostok Boat Show 2017 открылось во Владивостоке

В течение всех трех дней жители Владивостока и гости города смогут полюбоваться на водную технику, квадроциклы, автомобили и, конечно же, легкие суда, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, что в этом мероприятие является одной из официальных площадок Тихоокеанского Туристского форума. Для посетителей приготовлена обширная развлекательная программа, учитывающая интересы как взрослых гостей, так и детей. Это традиционные тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования от компаний участников, серия регат «Гонка под парусом», выступления музыкальных коллективов, конкурсы и розыгрыши от партнеров выставки, возможность выиграть Samsung Galaxy S8.

Во Vladivostok Boat Show принимают участие компании, предлагающие товары для яхтинга, спорта, отдыха, рыбалки, навигационное оборудование, услуги по кредитованию и страхованию, обучение дайвингу и яхтингу, и это далеко не все, что будет представлено на выставке. Яхты и катера, автомобили, водная техника, квадроциклы.