«Поднять паруса»: Vladivostok Boat Show 2017 открылось во Владивостоке
Владивосток, 19 мая, PrimaMedia.
Выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show 2017 открылась 19 мая на территории
Владивосток, 19 мая, PrimaMedia.
Выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show 2017 открылась 19 мая на территории
В течение всех трех дней жители Владивостока и гости города смогут полюбоваться на водную технику, квадроциклы, автомобили и, конечно же, легкие суда, сообщает ИА PrimaMedia.
Напомним, что в этом мероприятие является одной из официальных площадок Тихоокеанского Туристского форума. Для посетителей приготовлена обширная развлекательная программа, учитывающая интересы как взрослых гостей, так и детей. Это традиционные
Во Vladivostok Boat Show принимают участие компании, предлагающие товары для яхтинга, спорта, отдыха, рыбалки, навигационное оборудование, услуги по кредитованию и страхованию, обучение дайвингу и яхтингу, и это далеко не все, что будет представлено на выставке. Яхты и катера, автомобили, водная техника, квадроциклы.
Выставка завершит свою работу в воскресение 21 мая в 17.00. По случаю завершения работы, на площадке перед главной сценой выставки состоится