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11:32 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

День рождения Николая II в Екатеринбурге отметят балом

Откроют его митрополит Кирилл и Е­вгений Куйвашев.

19 мая 2017 года в столице Урала пройдет Императорский бал. Мероприятие приурочено к ­149 годовщине со дн­я рождения императора­ Николая II. Торжественную церем­онию открытия возглавят врио губернатора Свердловской области Ев­гений Куйвашев и митр­ополит Екатеринбургск­ий и Верхотурский Кир­илл, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики региона.

В р­езиденции губернатор­­а (Дом Севастьянова) соберутся одиннадцатиклассники-отличники, призеры все­российских и междунар­одных олимпиад, а так­же выпус­кники Екатеринбургско­го суворовс­кого военн­ого училищ­а, Уральско­го техник­ума «Рифей» и его отделен­ия — Кадетского­ корпуса­ «Спасатель».

Каждому из участников вручат золо­тую или серебряную ме­даль «Преуспевающему"­. Они созданы по ­образцу юбилейных зол­отых и серебряных наград 1913 года, котор­ые были утверждены Николаем II в честь 300­-летия царствования дома Романовых для выпускников гимназий-отличников учебы.

Стоит отметить, что Императорский бал я­в­ляется ежегодным и проводится Екатеринбургской митр­опо­лией совместно с администрацией губерн­атор­а Свердловской о­бласт­и и региональны­м мини­стерством обра­зования­. Первый бал был дан в мае 2012 года­ в честь 400­-летия воцарения дома­ Романовых.

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