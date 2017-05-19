День рождения Николая II в Екатеринбурге отметят балом
Откроют его митрополит Кирилл и Евгений Куйвашев.
Откроют его митрополит Кирилл и Евгений Куйвашев.
19 мая 2017 года в столице Урала пройдет Императорский бал. Мероприятие приурочено к 149 годовщине со дня рождения императора Николая II. Торжественную церемонию открытия возглавят врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики региона.
В резиденции губернатора (Дом Севастьянова) соберутся
Каждому из участников вручат золотую или серебряную медаль «Преуспевающему". Они созданы по образцу юбилейных золотых и серебряных наград 1913 года, которые были утверждены Николаем II в честь 300-летия царствования дома Романовых для выпускников
Стоит отметить, что Императорский бал является ежегодным и проводится Екатеринбургской митрополией совместно с администрацией губернатора Свердловской области и региональным министерством образования. Первый бал был дан в мае 2012 года в честь 400-летия воцарения дома Романовых.