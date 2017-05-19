Летняя жара придет на выходных в Новосибирскую область
На выходных в Новосибирской области будет летняя жара. На смену заморозкам придут теплые воздушные массы с
На выходных в Новосибирской области будет летняя жара. На смену заморозкам придут теплые воздушные массы с
Уже завтра днеможидается до 24 градусов. Дальше будет жарче — в понедельник плюс 27 ожидается на юге области. Но при этом западный циклон принесёт в наш регион осадки. Небольшие дожди синоптики обещают в субботу, в начале следующей недели — грозы. Ветер — до 20 метров в секунду.
Ренад Ягудин,