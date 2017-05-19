Летняя жара придет на выходных в Новосибирскую область

Уже завтра днеможидается до 24 градусов. Дальше будет жарче — в понедельник плюс 27 ожидается на юге области. Но при этом западный циклон принесёт в наш регион осадки. Небольшие дожди синоптики обещают в субботу, в начале следующей недели — грозы. Ветер — до 20 метров в секунду.

Ренад Ягудин, Пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра: «В целом мы декаду дали около и выше нормы, на 1−2 градуса, но даже при этом просматривается понижение температуры к середине декады».