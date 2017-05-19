Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси в выходные

«Погода в выходные будет неустойчивой: ожидаются как тепло и солнце, так и дожди и грозы», — сказал Дмитрий Рябов.

В субботу, 20 мая, погодные условия на территории Беларуси ночью будет определять область повышенного атмосферного давления. Днем скажется влияние теплой неустойчивой воздушной массы. Ночью будет без осадков, днем в отдельных районах, преимущественно по северной части страны, пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура ночью составит 6−12 градусов выше нуля, в отдельных районах по юго-востоку — плюс 3−5. Днем будет 20−25 градусов тепла, по западу — до плюс 27.

В воскресенье, 21 мая, с северо-запада европейской территории России ожидается перемещение фронтальных разделов. Ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 7−14 градусов выше нуля, днем — от плюс 17 по северо-востоку до плюс 25 по юго-западу страны.