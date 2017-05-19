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11:38 (мск), источник: Om1.ru

В Омске пассажиров возит автобус с дыркой в полу

На присланной нашим читателем фотографии видно, что через отверстие рядом с сидением зияет асфальт.

Источник: Om1.ru

Читатель Om1.ru прислал в редакцию фотографию, которую сделал в пассажирском автобусе на маршруте № 125. Напомним, что этот маршрут курсирует между железнодорожным вокзалом и микрорайоном «Входной». В углу салона между задними пассажирскими сидениями и дверью виднеется небольшое неровное отверстие. Через него можно разглядеть асфальт.

«Куда смотрят начальники?! Выпускают на маршруты развалины с дырками в полу!» — возмущается читатель, пожелавший остаться анонимным.

Пассажирское автотранспортное предприятие № 2, которому принадлежит автобус, обещало позже прокомментировать эту ситуацию.

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