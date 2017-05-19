Глава ГУВП Каракоз ушел в армию
Руководители региональных органов власти, главы районов, поселений и округов города участвуют в
Руководители региональных органов власти, главы районов, поселений и округов города участвуют в
Теоретические и практические занятия для чиновников проводятся под руководством военного комиссара на территории 242 Учебного центра ВДВ в поселке Светлый.
По данным
На сборах также появились министр труда и соцразвития Владимир Куприянов и глава регионального Минфина Вадим Чеченко.
Комплекс учебных мероприятий для омских чиновников предполагает заблаговременную подготовку и отработку взаимодействия органов исполнительной власти и специальных формирований при переходе на режим гражданской обороны.
По словам военного комиссара Омской области Владимира Воронкова, целью сбора ставится отработка навыков оповещения, сбора и постановки мобилизационных людских и транспортных ресурсов. Местом проведения тренировки не случайно выбран 242 Учебный центр ВДВ. Рядом находится полигон, где участники учений смогут применить свои знания в практической работе, например, в огневой подготовке, а также вождении специальной техники.
По заключении сбора дана оценка тому, насколько успешно прошли подготовку омские чиновники.