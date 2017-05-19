Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безрукова, Навка и дети Киркорова на премьере «Трио в перьях»
Красное платье не поможет привлечь партнера
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Анна Михалкова показала подросшую дочь
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Иванка Трамп стала новой иконой пластической хирургииВ пластической хирургии наметился новый тренд: на смену пышным формам Кардашьян пришла славянская красота Иванки Трамп
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
Безрукова, Навка и дети Киркорова на премьере «Трио в перьях»
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
"Мы молились на это оружие": спецназ РФ о применении "Корнета"
Порошенко раскритиковал российских солдат – СМИ
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
СМИ: Порошенко своим указом легализовал подразделения ДНР
НАТО назвал «Опустошителем» боевой вертолет РФ
Тест уникального УАЗ-3907 проекта «Ягуар»: онлайн репортаж
На трассе «Дон» проведут эксперимент с водителями
Фоторепортажи
12«Евровидение-2017»
8«Суперлюди» Японии
11Война в карикатурах
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
11:36 (мск), источник: СуперОмск

Глава ГУВП Каракоз ушел в армию

Руководители региональных органов власти, главы районов, поселений и округов города участвуют в учебно-мобилизационном сборе.

Теоретические и практические занятия для чиновников проводятся под руководством военного комиссара на территории 242 Учебного центра ВДВ в поселке Светлый.

По данным пресс-службы облправительства, в сборе участвуют порядка ста человек. Так, на одном из фото, где госслужащим показывают сборку автомата, замечен начальник главного управления внутренней политики Омской области Михаил Каракоз.

На сборах также появились министр труда и соцразвития Владимир Куприянов и глава регионального Минфина Вадим Чеченко.

Комплекс учебных мероприятий для омских чиновников предполагает заблаговременную подготовку и отработку взаимодействия органов исполнительной власти и специальных формирований при переходе на режим гражданской обороны.

По словам военного комиссара Омской области Владимира Воронкова, целью сбора ставится отработка навыков оповещения, сбора и постановки мобилизационных людских и транспортных ресурсов. Местом проведения тренировки не случайно выбран 242 Учебный центр ВДВ. Рядом находится полигон, где участники учений смогут применить свои знания в практической работе, например, в огневой подготовке, а также вождении специальной техники.

По заключении сбора дана оценка тому, насколько успешно прошли подготовку омские чиновники.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Центробанк объяснил рост цен на продукты
Китайские истребители перехватили самолет ВВС США
В ГД внесен закон, регулирующий деятельность колдунов
Въехавший в толпу в Нью-Йорке оказался психически нездоров
Самолет с футболистами «Шапекоэнсе» совершил экстренную посадку
Суд вынес первый приговор солдату РФ за преступление в Сирии
ВЦИОМ: Половина россиян несколько лет не была в музее
Спорт
Полуфинал мечты: Российские хоккеисты сыграют с канадцами В четверг сборная России обыграла команду Чехии со счетом 3:0 в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею и вышла в полуфинал
Авто
Презентация Skoda Karoq: онлайн трансляция Сегодня Skoda представляет в Стокгольме свой новый кроссовер, который получил имя Karoq. «Авто Mail.Ru» ведет прямой репортаж
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017 Лазурный Берег встретил мировых кинозвезд на открытии самого престижного европейского кинофестиваля. Смотрите фоторепортаж «Кино Mail.Ru» с места событий
Недвижимость
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Какое жилье сложно продать?
Дума рассмотрит снижение тарифов ЖКХ для квартир без счетчиков
Каждый дом в России получит до 5 млн руб. на капремонт
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Поведение Ксении Собчак вызвало споры в соцсети Телеведущая поздравила Платона с полугодовым «юбилеем». Она поделилась сожалением, что малыш слишком стремительно растет, что вызвало шквал сарказма у подписчиков ее Instagram.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь