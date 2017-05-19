Глава ГУВП Каракоз ушел в армию

Теоретические и практические занятия для чиновников проводятся под руководством военного комиссара на территории 242 Учебного центра ВДВ в поселке Светлый.

По данным пресс-службы облправительства, в сборе участвуют порядка ста человек. Так, на одном из фото, где госслужащим показывают сборку автомата, замечен начальник главного управления внутренней политики Омской области Михаил Каракоз.

На сборах также появились министр труда и соцразвития Владимир Куприянов и глава регионального Минфина Вадим Чеченко.

Комплекс учебных мероприятий для омских чиновников предполагает заблаговременную подготовку и отработку взаимодействия органов исполнительной власти и специальных формирований при переходе на режим гражданской обороны.

По словам военного комиссара Омской области Владимира Воронкова, целью сбора ставится отработка навыков оповещения, сбора и постановки мобилизационных людских и транспортных ресурсов. Местом проведения тренировки не случайно выбран 242 Учебный центр ВДВ. Рядом находится полигон, где участники учений смогут применить свои знания в практической работе, например, в огневой подготовке, а также вождении специальной техники.

По заключении сбора дана оценка тому, насколько успешно прошли подготовку омские чиновники.