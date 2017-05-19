Ночь в музее: Программа на выходные в Севастополе

Цветовые коды в искусстве.

В городе-герое «Ночь музеев» пройдет ярко, креативно и необычно.

Так, в Севастопольском художественном музее имени им. М. П. Крошицкого всемирную акцию «Ночь музеев» посвятят цветовым кодам в изобразительном искусстве.

— Заявленная тема «Цветовые коды изобразительного искусства» будет раскрываться в шести экспозиционных залах. Дополнительный содержательный интерес представляет посвящение ряда экскурсий и презентаций 100-летию Революции 1917 года и Году экологии, — рассказали организаторы в Севастопольском художественном музее имени Крошицкого.

Посетители музея смогут поучаствовать в викторине и квесте о цвете, а также в мастер-классах.

Кроме этого будут представлены три выставки: «Синестезия. Там, где ярко» — произведения из фондов музея, дополненные современными работами, фотопроект Анны Садовниковой «За кадром: цвет» — в окнах парадного фасада музея, а также медиа-проект «Местобытие. Крым» — фотографии Елены Пахалюк (Севастополь), Элеоноры Бомик (Ялта), видео А, Колосова, (Москва).

Гостей и жителей Севастополя приглашают в музей с 18.00 до 02.00.

Светомузыкальная экскурсия по древнему Херсонесу.

Не менее насыщенная программа «Ночь музеев» пройдет на территории древнего городища Херсонес. По словам организаторов, посетители смогут увидеть следующее:

18.00 — 19.00 — В Византийском дворике пройдут «Встречи у рояля». Исполнитель — заслуженный деятель искусств Украины Екатерина Троценко;.

19.00 — 20.00 — Также в Византийском дворике fashion-дизайнер Наталья Духневич представит коллекцию «Красота — украшение добродетели»;.

20.00 — 21.00 — Лекция-встреча в Византийском дворике с участниками Фестиваля «Херсонес-2017» на тему «Теория и практика реконструкции исторического костюма»;.

21.00 — 22.00 — Светомузыкальная экскурсия в Портовом районе Древнего города.

Выставка одного предмета — «Телеграф».

«Ночь музеев» в Государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя пройдет с 18.00 до 22.00. Просвещена она будет 100-летию октябрьской революции 1917 года.

Согласно заявленной тематики, публика сможет поучаствовать в мастер классе по изготовлению революционной символики. Посетители увидят также выставку плакатов периода Революции 1917 года и выставку одного предмета — «Телеграф». Состоится и демонстрация документального фильма С. Эйзенштейна «Октябрь».

Во время акции пройдет интерактивное занятие для детей «Дорога в небо» по выставке «Севастополь — колыбель российской авиации», лекции и викторины.