ВСЖД объявила об изменении расписания пригородного поезда до Байкальска

«На станцию Байкальск поезд будет прибывать в 22:17. Время указано местное, — сообщает служба корпоративных коммуникаций.

По пятницам график движения остается прежним: Иркутск-Сортировочный отправление 17:17, прибытие на станцию Байкальск в 21:32.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» (раздел «Пассажирам», вкладка «Фактическое движение поездов»).