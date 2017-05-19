ВСЖД объявила об изменении расписания пригородного поезда до Байкальска
ВСЖД объявила об изменении с 25 мая по 29 июня 2017 года расписания движения пригородного поезда № 6334 сообщением
ВСЖД объявила об изменении с 25 мая по 29 июня 2017 года расписания движения пригородного поезда № 6334 сообщением
«На станцию Байкальск поезд будет прибывать в 22:17. Время указано местное, — сообщает служба корпоративных коммуникаций.
По пятницам график движения остается прежним:
Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» (раздел «Пассажирам», вкладка «Фактическое движение поездов»).