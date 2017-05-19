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13:03 (мск), источник: Сибинформ.com

ВСЖД объявила об изменении расписания пригородного поезда до Байкальска

ВСЖД объявила об изменении с 25 мая по 29 июня 2017 года расписания движения пригородного поезда № 6334 сообщением Иркутск-Сортировочный — Байкальск в связи с производственной необходимостью.

«На станцию Байкальск поезд будет прибывать в 22:17. Время указано местное, — сообщает служба корпоративных коммуникаций.

По пятницам график движения остается прежним: Иркутск-Сортировочный отправление 17:17, прибытие на станцию Байкальск в 21:32.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» (раздел «Пассажирам», вкладка «Фактическое движение поездов»).

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