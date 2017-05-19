В Ростовской области от укусов клещей пострадали более 1300 человек
По данным на 12 мая, от укусов клещей пострадали 1322 жителя Ростовской области, сообщает
По данным на 12 мая, от укусов клещей пострадали 1322 жителя Ростовской области, сообщает
Из числа обратившихся за помощью 457 — это дети в возрасте до 14 лет, что соответствует средним годовым значениям. Специалисты рекомендуют при выходе на природу быть внимательными и осторожными, использовать защитную одежду.
При обнаружении присосавшихся к телу клещей, их нужно удалить. Инструкцию, как это сделать, можно изучить здесь.