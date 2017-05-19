В Ростовской области от укусов клещей пострадали более 1300 человек

Из числа обратившихся за помощью 457 — это дети в возрасте до 14 лет, что соответствует средним годовым значениям. Специалисты рекомендуют при выходе на природу быть внимательными и осторожными, использовать защитную одежду.

При обнаружении присосавшихся к телу клещей, их нужно удалить. Инструкцию, как это сделать, можно изучить здесь.