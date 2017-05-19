В Воронеже затянутся сроки ремонта развязки на 9 Января
Александр Гусев потребовал предоставить подробный график производства работ на объекте до конца мая.
Александр Гусев потребовал предоставить подробный график производства работ на объекте до конца мая.
В связи с корректировкой проекта по ремонту транспортной развязки на пересечении улиц 9 Января,
По словам Олега Котова, подрядчик ООО «Дорожное строительство и ремонт» работает по проекту, разработанному в 2013 году.
— За четыре года появилось много новых коммуникаций, перенос которых в проекте, естественно, учтен не был. Это говорит о необходимости корректировки проекта, — пояснил Олег Котов.
Александр Гусев потребовал предоставить подробный график производства работ на объекте до конца мая. График составят управление дорожного хозяйства совместно с подрядчиком. Мэр также заявил о необходимости заранее устанавливать информационные щиты о сроках перекрытия городских магистралей для автомобилистов.
Работы по реконструкции транспортной развязки на пересечении улиц 9 Января и
Напомним, главный дорожник Александр Демьентьев покинул пост по собственному желанию 24 апреля. Отставку Дементьева связывают с некачественной организацией дорожных работ при реконструкции развязки на 9 Января.