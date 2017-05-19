В Воронеже затянутся сроки ремонта развязки на 9 Января

В связи с корректировкой проекта по ремонту транспортной развязки на пересечении улиц 9 Января, Антоново-Овсеенко и Героев Сибиряков изменятся сроки некоторых этапов реконструкции объекта. Об этом и.о. руководителя управления дорожного хозяйства Олег Котов сообщил мэру Александру Гусева на выездном совещании в пятницу, 19 мая.

По словам Олега Котова, подрядчик ООО «Дорожное строительство и ремонт» работает по проекту, разработанному в 2013 году.

— За четыре года появилось много новых коммуникаций, перенос которых в проекте, естественно, учтен не был. Это говорит о необходимости корректировки проекта, — пояснил Олег Котов.

Александр Гусев потребовал предоставить подробный график производства работ на объекте до конца мая. График составят управление дорожного хозяйства совместно с подрядчиком. Мэр также заявил о необходимости заранее устанавливать информационные щиты о сроках перекрытия городских магистралей для автомобилистов.

Работы по реконструкции транспортной развязки на пересечении улиц 9 Января и Антонова-Овсеенко начались в январе 2017 года. Путепровод на 9 Января закрыли для транспорта с 15 марта, что спровоцировало многокилометровые пробки.

Напомним, главный дорожник Александр Демьентьев покинул пост по собственному желанию 24 апреля. Отставку Дементьева связывают с некачественной организацией дорожных работ при реконструкции развязки на 9 Января.