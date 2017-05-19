Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безрукова, Навка и дети Киркорова на премьере «Трио в перьях»
5 видов рака, которые встречаются чаще всего
Власти объяснили, за что будут изымать единственное жилье
Поведение Ксении Собчак вызвало споры в соцсети
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
Безрукова, Навка и дети Киркорова на премьере «Трио в перьях»
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Полуфинал мечты: Российские хоккеисты сыграют с канадцами
«Россия нас уничтожит». Канадцы готовы к войне в полуфинале ЧМ
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
СМИ: мама Бони поразила фанатов природной красотой
Королева призналась, почему развелась с Николаевым
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
1080 лет парку Лос-Гласьярес
11Война в карикатурах
13:17 (мск), источник: VN.ru

Единую систему защиты от кибер-угроз создадут в НСО

В Новосибирской области создадут единую систему защиты от кибер-угроз. Решение приняли в правительстве региона после недавней массовой атаки хакеров на компьютеры по всему миру.

Напомним, 12 мая компьютерный вирус WannaCry мгновенно распространился через Всемирную паутину. От кибер-атаки в том числе пострадали структуры МВД, Следственного комитета, банковский сектор и некоторые СМИ.

Жизненно важные системы, такие как социальная сфера, здравоохранение и госуслуги не были повреждены.

Вчера решением рабочей группы во главе с губернатором региона уже начали создавать единую систему защиты для всех структур, в которых, так или иначе, присутствуют персональные данные граждан и другая конфиденциальная или секретная информация.

— Я считаю, что Новосибирская область находится среди лидеров по количеству мероприятий, направленных на защиту информации. Взаимодействие между базами данных и компьютерами защищено шифрсистемами, и эта работа во всех учреждениях региона будет усилена, — сообщил руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий региона Анатолий Дюбанов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Единую систему защиты от кибер-угроз создадут в НСО
Прокуратура Швеции попросила отменить ордер на арест Ассанжа
Центробанк назвал причину роста цен на продукты
В ГД внесен закон, регулирующий деятельность колдунов
Канадские хоккеисты: Матч с Россией — самая настоящая война
Самолет с футболистами «Шапекоэнсе» совершил экстренную посадку
Суд вынес первый приговор солдату РФ за преступление в Сирии
Половина россиян несколько лет не была в музее, показал опрос
Спорт
Полуфинал мечты: Российские хоккеисты сыграют с канадцами В четверг сборная России обыграла команду Чехии со счетом 3:0 в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею и вышла в полуфинал
Авто
Презентация Skoda Karoq: онлайн трансляция Сегодня Skoda представляет в Стокгольме свой новый кроссовер, который получил имя Karoq. «Авто Mail.Ru» ведет прямой репортаж
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Ума Турман и другие гости премьеры «Нелюбви» Звягинцева в Каннах Картина российского режиссера стала открытием официальных показов основной конкурсной программы и была встречена десятиминутными овациями
Недвижимость
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Эксперты рассказали, где петербуржцам снять дачу на лето
В Петербурге стали выдавать ипотеку на более длительный срок
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Поведение Ксении Собчак вызвало споры в соцсети Телеведущая поздравила Платона с полугодовым «юбилеем». Она поделилась сожалением, что малыш слишком стремительно растет, что вызвало шквал сарказма у подписчиков ее Instagram.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь