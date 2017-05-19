Единую систему защиты от кибер-угроз создадут в НСО

Напомним, 12 мая компьютерный вирус WannaCry мгновенно распространился через Всемирную паутину. От кибер-атаки в том числе пострадали структуры МВД, Следственного комитета, банковский сектор и некоторые СМИ.

Жизненно важные системы, такие как социальная сфера, здравоохранение и госуслуги не были повреждены.

Вчера решением рабочей группы во главе с губернатором региона уже начали создавать единую систему защиты для всех структур, в которых, так или иначе, присутствуют персональные данные граждан и другая конфиденциальная или секретная информация.

— Я считаю, что Новосибирская область находится среди лидеров по количеству мероприятий, направленных на защиту информации. Взаимодействие между базами данных и компьютерами защищено шифрсистемами, и эта работа во всех учреждениях региона будет усилена, — сообщил руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий региона Анатолий Дюбанов.