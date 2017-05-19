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16:14 (мск), источник: Вести Иркутск

Операция «Пешеход» проходит в Иркутской области

Внимание, операция «Пешеход». На дорогах Прибайкалья ловят водителей и пешеходов, которые нарушают правила дорожного движения.

В Иркутске экипажи ДПС контролируют наиболее проблемные участки — в Ленинском, Свердловском районах и в центре. По информации автоинспекции, с начала года на дорогах региона произошло более 300 ДТП, в которых погибло 20 пешеходов. В конце апреля в Аларском районе водитель наехал на двух детей в возрасте 4 и 5 лет. Они получили серьёзные травмы. По данным экспертизы, он был нетрезв. Буквально вчера в центре Иркутска шофёр маршрутного автобуса № 23 сбил мужчину. Пострадавшего доставили в больницу.

— Сотрудники госавтоинспекции выявляют нарушение перехода проезжей части пешеходами, а также напоминает водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения, в том числе быть очень внимательными на дорогах, — говорит инспектор по пропаганде БДД УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области Иван Малахов.

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