Операция «Пешеход» проходит в Иркутской области

В Иркутске экипажи ДПС контролируют наиболее проблемные участки — в Ленинском, Свердловском районах и в центре. По информации автоинспекции, с начала года на дорогах региона произошло более 300 ДТП, в которых погибло 20 пешеходов. В конце апреля в Аларском районе водитель наехал на двух детей в возрасте 4 и 5 лет. Они получили серьёзные травмы. По данным экспертизы, он был нетрезв. Буквально вчера в центре Иркутска шофёр маршрутного автобуса № 23 сбил мужчину. Пострадавшего доставили в больницу.

— Сотрудники госавтоинспекции выявляют нарушение перехода проезжей части пешеходами, а также напоминает водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения, в том числе быть очень внимательными на дорогах, — говорит инспектор по пропаганде БДД УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области Иван Малахов.