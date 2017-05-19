Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
5 видов рака, которые встречаются чаще всего
Синоптики предупредили о скором похолодании в Москве
Поведение Ксении Собчак вызвало споры в соцсети
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
Где придумали традицию обливать чемпиона шампанским?Известный всем душ из шампанского на подиуме родился 50 лет назад из чувства сладкой мести
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
ВСУ получили «летающие» танки и подняли авиацию в Донбассе – СМИ
Ил-20М России перехвачен истребителем Польши – СМИ
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
СМИ: мама Бони поразила фанатов природной красотой
Королева призналась, почему развелась с Николаевым
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
20Крепостные стены XXI века
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
8«Суперлюди» Японии
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
14:35 (мск), источник: Интерфакс

Маршем и митингом отметили 95-летие пионерии в Екатеринбурге

Екатеринбург. 19 мая. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Более 200 школьников и студентов в Екатеринбурге в пятницу приняли участие в марше и митинге «Всегда готов!», посвященном 95-летию пионерской организации, сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

Организатором шествия выступило областное отделение Российского движения школьников (РДШ).

Участники акции прошли с флагами России, символами объединений, транспарантами и лозунгами по центру Екатеринбурга. Колонна стартовала от Театра юного зрителя и дошла до городского Дворца творчества детей и молодежи «Одаренность и технологии».

«Здесь собрались представители РДШ, лучшие школьники — советы старшеклассников, волонтерские организации, студенты вузов и многие другие», — приводятся в сообщении слова представителя областного отделения РДШ Валерии Камаловой.

Возглавил шествие отряд барабанщиков. Следом в колонне следовал отряд «Юнармия».

Кроме того, мероприятия, посвященные 95-летию пионерской организации, прошли и в других городах Свердловской области. Так, в Нижнем Тагиле состоялся праздник «Моя родина — Нижний Тагил», а также слет отрядов и хоровая ассамблея. В Первоуральске школьники и студенты приняли участие в концерте и флешмобе. В Лесном 500 третьеклассников прошли посвящение в РДШ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Реконструкция арены "Лужники" обошлась почти в 27 млрд руб
Прокуратура Швеции попросила отменить ордер на арест Ассанжа
Центробанк назвал причину роста цен на продукты
В ГД внесен закон, регулирующий деятельность колдунов
Канадские хоккеисты: Матч с Россией — самая настоящая война
Росгвардия займется мониторингом соцсетей
Минтруд введет электронные трудовые книжки на базе Сбербанка
Опрос показал, сколько россиян ожидает участия Путина в выборах
Спорт
Полуфинал мечты: Российские хоккеисты сыграют с канадцами В четверг сборная России обыграла команду Чехии со счетом 3:0 в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею и вышла в полуфинал
Авто
Презентация Skoda Karoq: онлайн трансляция Сегодня Skoda представляет в Стокгольме свой новый кроссовер, который получил имя Karoq. «Авто Mail.Ru» ведет прямой репортаж
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!» Звезды российского кино и шоу-бизнеса посетили финал Национальной телевизионной премии
Недвижимость
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Эксперты рассказали, где петербуржцам снять дачу на лето
В Петербурге стали выдавать ипотеку на более длительный срок
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Поведение Ксении Собчак вызвало споры в соцсети Телеведущая поздравила Платона с полугодовым «юбилеем». Она поделилась сожалением, что малыш слишком стремительно растет, что вызвало шквал сарказма у подписчиков ее Instagram.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь