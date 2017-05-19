Маршем и митингом отметили 95-летие пионерии в Екатеринбурге

Организатором шествия выступило областное отделение Российского движения школьников (РДШ).

Участники акции прошли с флагами России, символами объединений, транспарантами и лозунгами по центру Екатеринбурга. Колонна стартовала от Театра юного зрителя и дошла до городского Дворца творчества детей и молодежи «Одаренность и технологии».

«Здесь собрались представители РДШ, лучшие школьники — советы старшеклассников, волонтерские организации, студенты вузов и многие другие», — приводятся в сообщении слова представителя областного отделения РДШ Валерии Камаловой.

Возглавил шествие отряд барабанщиков. Следом в колонне следовал отряд «Юнармия».

Кроме того, мероприятия, посвященные 95-летию пионерской организации, прошли и в других городах Свердловской области. Так, в Нижнем Тагиле состоялся праздник «Моя родина — Нижний Тагил», а также слет отрядов и хоровая ассамблея. В Первоуральске школьники и студенты приняли участие в концерте и флешмобе. В Лесном 500 третьеклассников прошли посвящение в РДШ.