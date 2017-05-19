Стены поврежденной при взрыве пятиэтажки восстановили в Таганроге
Несущие стены восстановили в пятиэтажном доме по улице Шаумяна в Таганроге, пострадавшем от взрыва 9 апреля 2017 года.
Несущие стены восстановили в пятиэтажном доме по улице Шаумяна в Таганроге, пострадавшем от взрыва 9 апреля 2017 года.
По словам главы городской администрации Андрея Лисицкого, выполнено восстановление несущих стен пострадавшего от взрыва третьего подъезда. Проведено перекрытие плитами, установлены 23 плиты. В настоящее время возводятся внутренние перегородки и ведется остекление дома.
По всему дому, за исключением третьего подъезда, протестированы системы жизнеобеспечения.
Напомним, взрыв, причины которого устанавливаются, произошел 9 апреля в одной из квартир на пятом этаже пятиэтажного дома по улице Шаумяна. В результате происшествия погибли мужчина и девушка. Два человека госпитализированы. Были повреждены 13 квартир.
По факту взрыва завели уголовное дело.