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14:40 (мск), источник: Афиша Daily

Умер снимавший Чеченскую войну фотограф Стенли Грин

Умер американский фотограф и фотожурналист Стенли Грин. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил основатель фестиваля Visa Pour lʼImage Жан-Франсуа Леруа.

Леруа не уточнил причину смерти Грина, однако упомянул, что фотограф в последнее время страдал серьезным заболеванием.

Стенли Грин родился в Нью-Йорке в 1949 году. В 80-х фотограф снимал музыкантов для The Rolling Stone и моделей для Elle и Marie Claire. В 90-х Грин целиком переключился на военную журналистику. За годы работы он стал многократным лауреатом премии World Press Photo, сняв падение Берлинской стены, октябрьский путч 1993 года в Москве, Чеченскую войну, а также другие военные конфликты во многих странах мира. С 1986 года Грин постоянно проживал и работал в Париже.

В феврале этого года Грин приезжал на творческую встречу в Санкт-Петербург. Одной из целей поездки в Россию была работа над ностальгическим проектом «По дороге Революции».

За серию фоторепортажей с Кавказа Грин был удостоен премии Юджина Смита в 2004 году, после чего в интервью «Афише Daily» рассказал о своей знаковой работе.

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