Умер снимавший Чеченскую войну фотограф Стенли Грин
Умер американский фотограф и фотожурналист Стенли Грин. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил основатель фестиваля Visa Pour lʼImage
Умер американский фотограф и фотожурналист Стенли Грин. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил основатель фестиваля Visa Pour lʼImage
Леруа не уточнил причину смерти Грина, однако упомянул, что фотограф в последнее время страдал серьезным заболеванием.
Стенли Грин родился в
В феврале этого года Грин приезжал на творческую встречу в
За серию фоторепортажей с Кавказа Грин был удостоен премии Юджина Смита в 2004 году, после чего в интервью «Афише Daily» рассказал о своей знаковой работе.