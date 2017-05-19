Таможенники отобрали феназепам у пожилой женщины в аэропорту Челябинска — всего с начала мая зафиксировано пять подобных фактов в воздушной гавани южноуральской столицы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Челябинской таможни.

Контроль багажа и ручной клади пассажиров рейса «Челябинск — Анталия» выявил у пожилой женщины блистер с феназепамом. Данный препарат относится к сильнодействующим веществам и даже несколько таблеток требуют медицинской справки и письменного декларирования. Указанных документов женщина не оформила.

Таблетки были изъяты, решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении. Данное нарушение предусматривает административный штраф до 2,5 тыс. рублей с конфискацией препарата.

Отметим, что всего с начала мая на таможенном посту «Аэропорт Баландино» выявлено пять фактов незаконного перемещения феназепама.

Челябинская таможня напоминает, что физлица могут ввозить и вывозить сильнодействующие вещества, к которым относится феназепам, в виде лекарственных препаратов для личного пользования в ограниченном количестве. Для этого необходимо иметь документы, подтверждающие его назначение врачом (рецепт, справку, выписку из истории болезни, либо их копии, заверенные установленным образом), и пассажирскую таможенную декларацию, которую можно заполнить в аэропорту до начала таможенного контроля.

Феназепам — лекарственное средство группы бензодиазепинов, обладающее транквилизирующим, противосудорожным и снотворным действием.