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14:47 (мск), источник: Om1.ru

В Омске появится фонтан, в котором можно будет «купаться»

Он появится на месте старого фонтана в парке 30-летия ВЛКСМ, и струи воды будут бить вверх из-под земли.

Речь идет не о действующем фонтане, расположенном справа от центральной аллеи, а на противоположной стороне парка. Сейчас сооружение не работает, его готовят к реконструкции. В частности, чашу планируют закрыть решеткой (квадратной, а лучше круговой формы), из-под которой будут бить несколько струй воды.

Этот вид фонтанов обычно отличается минималистичным стилем и пользуется популярностью, поскольку между струй можно ходить, как бы купаясь. Примеры таких конструкций особенно часто можно встретить за границей. Ожидается, что омский фонтан заработает к сентябрю.

Константин Лукашевич, директор МП «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ»:

 — Ориентировочная стоимость проекта — в пределах 1 млн рублей. Контракт выставляем на торги, в процессе которых сумма может упасть. Финансирование работ — за счет средств нашего предприятия.

Кстати, другим любопытным нововведением парка стал фонтан из фонаря. Таким необычным способом было придумано использовать отслуживший свое фонарный столб.

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