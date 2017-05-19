В Омске появится фонтан, в котором можно будет «купаться»

Речь идет не о действующем фонтане, расположенном справа от центральной аллеи, а на противоположной стороне парка. Сейчас сооружение не работает, его готовят к реконструкции. В частности, чашу планируют закрыть решеткой (квадратной, а лучше круговой формы), из-под которой будут бить несколько струй воды.

Этот вид фонтанов обычно отличается минималистичным стилем и пользуется популярностью, поскольку между струй можно ходить, как бы купаясь. Примеры таких конструкций особенно часто можно встретить за границей. Ожидается, что омский фонтан заработает к сентябрю.

Константин Лукашевич, директор МП «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ»:

— Ориентировочная стоимость проекта — в пределах 1 млн рублей. Контракт выставляем на торги, в процессе которых сумма может упасть. Финансирование работ — за счет средств нашего предприятия.

Кстати, другим любопытным нововведением парка стал фонтан из фонаря. Таким необычным способом было придумано использовать отслуживший свое фонарный столб.