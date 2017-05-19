В Башкирии 765 детей подверглись нападениям клещей

В случае обнаружения клеща необходимо обратиться в ближайшее медицинское учреждение или травмпункт, где насекомое удалят и решат вопрос о необходимости проведения экстренной профилактики иммуноглобулином.

В Уфе травмпункты для детей при детских поликлиниках работают ежедневно с 8 до 22 часов по следующим адресам:

поликлиника № 4, ул. Орджоникидзе, 15, телефон 263−15−97;.

№ 5, ул. Жукова, 18, тел. 241−24−84;.

№ 6, ул. Аксакова, 62, тел. 250−59−46.

Травмпункт детской больницы № 17 работает круглосуточно на ул. Свободы, 29, тел. 263−56−00.

Травмпункты для взрослых работают круглосуточно.

Больница № 10, ул. Горького, 47, тел. 243−25−38;.

Больница № 21, ул. Лесной проезд, 3, тел. 232−54−91;.

Больница № 32, ул. Б. Хмельницкого, 88, тел. 263−19−17;.

Больница № 5, ул. Цюрупы, 84, тел. 250−68−00.

Исследовать клеща на зараженность вирусом клещевого энцефалита можно в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии РБ по адресу: г. Уфа, ул. Шафиева, 7. Она работает ежедневно с 9 до 16 часов, с 1 мая — включая выходные и праздничные дни. Телефон: 237−58−40.

В рамках профилактических и противоэпидемических мероприятий повсеместно проводится акарицидная обработка территорий. На сегодняшний день она проведена на площади 918 га, в том числе в Уфе на территории 326,6 га.