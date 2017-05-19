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14:48 (мск), источник: ЮГА.ру

В Тамани установили скамейку с видом на Крымский мост

Скамейку с официальным логотипом Крымского моста установили на смотровой площадке в Тамани.

Ее разместили около памятника морякам-десантникам Черноморского флота «Пушка Лендера».

В церемонии открытия приняли участие строители, представители администрации Тамани я и член Общественного совета по строительству Крымского моста, депутат Государственной Думы РФ, чемпион мира по боксу Николай Валуев.

«Конструкция представляет собой скамейку, спинка которой выполнена в форме судоходной арки, и больших букв, расположенных рядом с ней в виде надписи “Крымский мост”. Длина лавки — около 5 метров, высота — 1 метр, вес — около 500 килограммов», — рассказали в инфоцентре «Крымского моста».

Композиция выполнена в сине-голубых тонах. Планируется, что туристы будут тут не только фотографироваться, но и любоваться мостом. Конструкция выполнена таким образом, что сидеть на ней можно с двух сторон.

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