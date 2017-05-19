В Тамани установили скамейку с видом на Крымский мост

Ее разместили около памятника морякам-десантникам Черноморского флота «Пушка Лендера».

В церемонии открытия приняли участие строители, представители администрации Тамани я и член Общественного совета по строительству Крымского моста, депутат Государственной Думы РФ, чемпион мира по боксу Николай Валуев.

«Конструкция представляет собой скамейку, спинка которой выполнена в форме судоходной арки, и больших букв, расположенных рядом с ней в виде надписи “Крымский мост”. Длина лавки — около 5 метров, высота — 1 метр, вес — около 500 килограммов», — рассказали в инфоцентре «Крымского моста».