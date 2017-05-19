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14:41 (мск), источник: НТА-Приволжье

Мост через Волгу в Подновье Нижнего Новгорода будет платным

Нижний Новгород. 19 мая. НТА-Приволжье — Мост через Волгу в Подновье Нижнего Новгорода будет платным.

Как сообщил в интервью агентству «НТА-Приволжье» губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, в настоящее время идёт поиск инвестора для строительства моста через Волгу в районе Подновья Нижнего Новгорода.

«Мост в Подновье Нижнего Новгорода — финансово емкий. Правительство Нижегородской области совместно с “Внешэкономбанком” подписали соглашение, в рамках которого ВЭБ подбирают для нас группу инвесторов, которые бы построили и это мостовое сооружение и подходы», — отметил он.

Губернатор заявил, что переправа будет платной, но он будет пущен только тогда, когда закончится строительство альтернативной бесплатной трассы. «Сейчас в Нижнем Новгороде в районе Борского моста регулярно 4-х часовая пробка. Проект реконструкции и строительства дороги Неклюдово-Золотово вдоль железнодорожной ветки спроектировали. Уведем пробку. Вопрос с пробкой на Мещерке решится. Когда в оба направления дорога будет пущена, приступим к реализации планов по строительству моста в Подновье. Это стратегическая задача», — сказал Валерий Шанцев.

Ранее сообщалось, что рассматривались два проекта строительства в районе Подновья: либо мост, либо тоннель.

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