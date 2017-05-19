Мост через Волгу в Подновье Нижнего Новгорода будет платным
Нижний Новгород. 19 мая.
Нижний Новгород. 19 мая.
Как сообщил в интервью агентству «НТА-Приволжье» губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, в настоящее время идёт поиск инвестора для строительства моста через Волгу в районе Подновья Нижнего Новгорода.
«Мост в Подновье Нижнего Новгорода — финансово емкий. Правительство Нижегородской области совместно с “Внешэкономбанком” подписали соглашение, в рамках которого ВЭБ подбирают для нас группу инвесторов, которые бы построили и это мостовое сооружение и подходы», — отметил он.
Губернатор заявил, что переправа будет платной, но он будет пущен только тогда, когда закончится строительство альтернативной бесплатной трассы. «Сейчас в Нижнем Новгороде в районе Борского моста регулярно 4-х часовая пробка. Проект реконструкции и строительства дороги
Ранее сообщалось, что рассматривались два проекта строительства в районе Подновья: либо мост, либо тоннель.