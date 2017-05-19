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16:02 (мск), источник: Газета.Ру

ГИБДД массово отправляет под арест любителей тонировки

Суды по всей стране стали активно отправлять водителей под арест за неправильную тонировку. В отсутствие адекватного наказания, ГИБДД привлекает злостных нарушителей правил по статье за неподчинение законным требованиям сотрудника полиции. Как выяснила «Газета.Ru», закон, который исправит ситуацию, был одобрен в первом чтении Госдумой, но пока далек от окончательного принятия.

Источник: РИА "Новости"

Любовь к излишней тонировке привела некоторых автомобилистов к аресту. При этом формально нарушителей привлекают к ответственности не за тонировку — за это предусмотрен лишь 500-рублевый штраф, а за неподчинение требованиям полицейским.

Так, в Иваново суд назначил двум водителям по четверо суток ареста за то, что те не выполнили законное требование сотрудника полиции, не удалив после первого предписания с передних стекол своих транспортных средств тонировочные пленки. Об этом сообщает местное издание ivday.ru.

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Штраф «за тонировку» хотят увеличить до 5000 рублей

История началась в феврале этого года, когда на одной из улиц Иваново сотрудники ГИБДД задержали 19-летнего водителя на автомобиле Skoda Rapid. Инспекторов, вероятно, смутили тонированные окна машины. Они проверили светопропускную способность стекол, и оказалось, что она действительно не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Полицейские составили на нарушителя административный протокол по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ, а также выдали автомобилисту предписание устранить нарушение в течение суток.

Спустя три месяца, 12 мая, молодого человека снова остановили сотрудники ДПС. Тонировочная пленка в этот момент все еще находилась на стеклах автомобиля.

Однако на этот раз инспекторы, вместо того, чтобы повторно оштрафовать водителя на те же 500 рублей, посчитали, что он нарушил уже совсем другую статью КоАП. По мнению гаишников, молодой человек не выполнил законное требование сотрудников полиции об удалении пленки.

Источник: РИА "Новости"

Данное нарушение предусмотрено ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, наказание за него представляет штраф от пятисот до тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток. На водителя был составлен протокол, после чего материалы дела передали в суд.

Судья посчитал, что штраф в данном случае является слишком мягкой санкцией и на четверо суток отправил автомобилиста в изолятор временного содержания.

При аналогичных обстоятельствах был задержан и другой ивановский водитель, управлявший тонированым BMW 320. Ему суд также назначил четыре дня административного ареста.

Аналогичные аресты произошли за последние недели и в других регионах страны. В Саратове из пяти водителей, задержанных за повторную езду с тонировкой, трое отделались штрафом в 1000 рублей, один получил двое суток ареста, а еще один — целую неделю. «Этот 27-летний молодой человек уже нарушал правила дорожного движения 19 раз. Среди них восемь за тонировку», — прокомментировали последний случай в городской ГИБДД.

В Екатеринбурге водитель, которого полицейские неоднократно просили снять пленку, в итоге получил четверо суток ареста. В Калуге такого же «рецидивиста» отправили в изолятор на трое суток, а в Красноярске любитель тонировки и вовсе умудрился получить максимальное наказание за неподчинение полицейским — 15 суток.

При этом в ходе специальных рейдов в каждом регионе ГИБДД привлекает тысячи нарушителей правил тонировки и, с учетом того, что формальное наказание им грозит совсем небольшое, многие из них, наверняка не прислушаются к инспекторам, рискуя скоро перебраться в спецприемники.

Источник: РИА "Новости"

При этом глава Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что подобные аресты за якобы неповиновение законному требованию сотрудников правоохранительных органов хоть и применяются полицейскими довольно часто, в действительности не соответствуют требованиям закона.

«Эта развращенная практика сложилась исключительно благодаря Верховному суду, который в угоду ГИБДД вынес постановление, которое фактически разрешило такие аресты, — рассказал юрист. — По ст. 19.3 КоАП можно привлекать к ответственности только в том случае, если лицо не выполнило требование полицейского, посягая на общественный порядок».

Кроме того, по словам правозащитника, все законные требования, которые могут быть нарушены по данной норме, прописаны в 20 главе КоАП.

«Но полицейские часто извращают эту норму до невозможности и утверждают, что любое их требование является законным. Не дал, например, телефон позвонить — не выполнил законное требование, не открыл багажник — не выполнил законное требование. У юридического сообщества такая практика уже вызывает оторопь», — сказал Травин.

Законопроект об ужесточении ответственности за неправильную тонировку уже довольно давно находится в Госдуме, в декабре прошлого года он был принят в первом чтении.

Однако сейчас, по данным «Газеты.Ru», его дальнейшее принятие фактически приостановлено до момента назначения нового главы ГИБДД России.

Когда это произойдет пока неизвестно, а значит и судьба поправок остается неизвестной — очевидно, что по крайней мере в ближайшие месяцы полицейским придется бороться с нарушителями старыми методами.

Напомним, что согласно предлагаемым поправкам, разработанным первым замглавы комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеславом Лысаковым, штраф за тонировку будет увеличен в три раза, до 1 500 рублей, а за повторное нарушение автомобилисту придется отдать уже 5 тыс. руб.

В пояснительной записке к документу отмечается, что согласно статистике МВД, отмечается значительный рост нарушений, связанных с тонировкой, особенно в Москве, Краснодарском крае, Свердловской и Ростовской областях. Однако, судя по результатам последних полицейских рейдов на местах, проблема автотонировки после исчезновения из законы нормы о перемещении автомобиля на штрафстоянку, вновь стала актуальной в большинстве регионов России.

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