Подрядчик начал обустройство футбольного поля на стадионе к ЧМ-2018 «Нижний Новгород»

Площадь игровой площадки составит 7 140 кв. метров. Специалисты планируют полностью завершить все работы по устройству поля осенью 2017 года.

«Качество поля и его газона будет отвечать требованиям FIFA. Учитывая климатические особенности нижегородского региона, очень важно подобрать правильный состав трав и обеспечить целый комплекс агротехнических мероприятий для подготовки поля к играм. Нас будут консультировать ведущие международные эксперты в данной области», — отметил руководитель проекта строительства стадиона Сергей Пичушкин.

В настоящее время специалисты готовят основания площадки и ведут отсыпку поверхности грунтом до проектных отметок. Футбольное поле будет оснащено системами дренажа, полива и обогрева. Для поддержания положительной температуры в корневой зоне под основанием поля планируется проложить более 30 км труб. Это позволит защитить поле от заморозков и проводить на нем матчи при низких температурах воздуха.

Также планируется оснастить поле системой подпочвенной аэрации, которая позволит быстро удалять лишнюю влагу и насыщать почву воздухом. Для уплотнения и повышения устойчивости основания футбольного поля в его профиле будет проложена специальная геосинтетическая ткань.

Согласно требованиям FIFA газон поля будет натуральным посевным. Материалы, которые слоями входят в состав основания футбольного газона (щебень, торф, удобрения и др.) пройдут дополнительные испытания в специализированной лаборатории в Шотландии. Корневую систему поля планируется прошить полимерными нитями, что повысит износоустойчивость газона, и снизит риск получения травм спортсменами.

Напомним, что строительство стадиона к ЧМ в Нижнем Новгороде планируется завершить до конца 2017 года.

Госконтракт на возведение объекта Минспорта РФ и «Стройтрансгаз» подписали в конце декабря 2014 года. Цена контракта — 16,756 млрд рублей. В Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года, в том числе ¼ финала.