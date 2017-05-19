Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Глава делегации США: Несомненно, Крым – это часть России
Лавров описал работу СМИ США с помощью советского анекдота
Джигурда и Анисина выбрали необычное имя для третьего ребенка
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!»
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
На Украине объяснили успехи ДНР по захвату «серой зоны» - СМИ
В Киеве объяснили успехи ДНР по захвату серой зоны
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
СМИ: мама Бони поразила фанатов природной красотой
Королева призналась, почему развелась с Николаевым
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
1080 лет парку Лос-Гласьярес
11Война в карикатурах
860 лет назад родился Cид Вишес
20Крепостные стены XXI века
16:07 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Подрядчик начал обустройство футбольного поля на стадионе к ЧМ-2018 «Нижний Новгород»

АО «Стройтрансгаз» приступило к устройству футбольного поля на строящемся к ЧМ-2018 стадионе «Нижний Новгород». Об этом сообщает пресс-служба подрядчика АО «Стройтрансгаз» 19 мая 2017 года.

Площадь игровой площадки составит 7 140 кв. метров. Специалисты планируют полностью завершить все работы по устройству поля осенью 2017 года.

«Качество поля и его газона будет отвечать требованиям FIFA. Учитывая климатические особенности нижегородского региона, очень важно подобрать правильный состав трав и обеспечить целый комплекс агротехнических мероприятий для подготовки поля к играм. Нас будут консультировать ведущие международные эксперты в данной области», — отметил руководитель проекта строительства стадиона Сергей Пичушкин.

В настоящее время специалисты готовят основания площадки и ведут отсыпку поверхности грунтом до проектных отметок. Футбольное поле будет оснащено системами дренажа, полива и обогрева. Для поддержания положительной температуры в корневой зоне под основанием поля планируется проложить более 30 км труб. Это позволит защитить поле от заморозков и проводить на нем матчи при низких температурах воздуха.

Также планируется оснастить поле системой подпочвенной аэрации, которая позволит быстро удалять лишнюю влагу и насыщать почву воздухом. Для уплотнения и повышения устойчивости основания футбольного поля в его профиле будет проложена специальная геосинтетическая ткань.

Согласно требованиям FIFA газон поля будет натуральным посевным. Материалы, которые слоями входят в состав основания футбольного газона (щебень, торф, удобрения и др.) пройдут дополнительные испытания в специализированной лаборатории в Шотландии. Корневую систему поля планируется прошить полимерными нитями, что повысит износоустойчивость газона, и снизит риск получения травм спортсменами.

Напомним, что строительство стадиона к ЧМ в Нижнем Новгороде планируется завершить до конца 2017 года.

Госконтракт на возведение объекта Минспорта РФ и «Стройтрансгаз» подписали в конце декабря 2014 года. Цена контракта — 16,756 млрд рублей. В Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года, в том числе ¼ финала.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Ассанж будет пытаться получить убежище во Франции
Центробанк назвал причину роста цен на продукты
Госдума приняла поправки в закон «О выборах президента РФ»
Канадские хоккеисты: Матч с Россией — самая настоящая война
Росгвардия займется мониторингом соцсетей
ГИБДД массово отправляет под арест любителей тонировки
Опрос показал, сколько россиян ожидает участия Путина в выборах
Спорт
Полуфинал мечты: Российские хоккеисты сыграют с канадцами В четверг сборная России обыграла команду Чехии со счетом 3:0 в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею и вышла в полуфинал
Авто
Презентация Skoda Karoq: онлайн трансляция Сегодня Skoda представляет в Стокгольме свой новый кроссовер, который получил имя Karoq. «Авто Mail.Ru» ведет прямой репортаж
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!» Звезды российского кино и шоу-бизнеса посетили финал Национальной телевизионной премии
Недвижимость
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Какое жилье сложно продать?
В закон о расселении хрущевок внесли новые гарантии
Жителям хрущевок покажут макеты их новых домов
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Дочка Галкина и Пугачевой до слез растрогала Валерию (видео) Накануне Максим Галкин выложил трогательное видео с детьми. На нем маленькая Лиза, гуляя с папой и братом, нашла божью коровку и расплакалась, когда она улетела.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь