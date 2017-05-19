Суд взыскал с родственников Фриске в пользу «Русфонда» 21,6 миллиона рублей
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Перовский суд Москвы взыскал 21,6 миллиона рублей с родственников Жанны Фриске по иску «Русфонда».
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Перовский суд Москвы взыскал 21,6 миллиона рублей с родственников Жанны Фриске по иску «Русфонда».
В качестве соответчиков по делу суд привлек родителей певицы и ее
Жанна Фриске стала известна благодаря выступлениям в составе группы «Блестящие». В 2003 году певица начала сольную карьеру.
Фриске умерла в июне 2015 года от рака.
Спор
По данным фонда, после смерти певицы ее родственники отказались представить подтверждение, что пожертвования были направлены именно на оплату медицинских услуг.
Семья певицы все претензии отвергает.