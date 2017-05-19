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15:41 (мск), источник: РИА Новости

Суд взыскал с родственников Фриске в пользу «Русфонда» 21,6 миллиона рублей

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Перовский суд Москвы взыскал 21,6 миллиона рублей с родственников Жанны Фриске по иску «Русфонда».

Источник: РИА "Новости"

В качестве соответчиков по делу суд привлек родителей певицы и ее сына-подростка, интересы которого будет представлять его законный представитель Дмитрий Шепелев.

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Биография Жанны Фриске

Жанна Фриске стала известна благодаря выступлениям в составе группы «Блестящие». В 2003 году певица начала сольную карьеру.

Фриске умерла в июне 2015 года от рака.

Спор из-за денег на лечение Фриске продолжался около года. «Русфонд» утверждает, что перечислил на счет певицы 25,01 миллиона рублей, но в отчете о расходах значатся только 4,12 миллиона.

По данным фонда, после смерти певицы ее родственники отказались представить подтверждение, что пожертвования были направлены именно на оплату медицинских услуг.

Семья певицы все претензии отвергает.

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