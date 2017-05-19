В Крыму намерены привлечь школьников к возрождению лесополос

Об этом на заседании общественного совета всероссийского проекта, реализуемого партией «Единая Россия», сообщил куратор акции, депутат Государственного Совета РК Игорь Буданов.

«Мы хотим в рамках “Экологии России”, в рамках Республики Крым зародить, я бы сказал, возрождение лесополос в Республике Крым. Это не значит, что с помощью деток решим все проблемы, которые есть в Республике с лесополосами. Так не стоит вопрос. Первое — это обратить внимание всех, в том числе и взрослых (к проблеме лесополос в Крыму — ред.), получить в процессе этой акции знания дополнительные о высаживании семян, деревьев и уход за ними, и результат», — пояснил он.

По словам парламентария, «подрощенные деревья» удастся пересадить на место лесополосы не ранее чем через 2−3 года после посева. Он отметил, что саженцы деревьев высадят «единоразово» в разных регионах Крыма.

«Нам “Никитский ботанический сад” дал рекомендации, в каких регионах какие деревья лучше приживаются», — рассказал Буданов.

По словам куратора акции, планируется, что посев семян деревьев школьники осуществят на территории школ, откуда саженцы будут перевезены в место будущей лесополосы.

«Сегодня вопрос лесополос стоит очень остро в Крыму, и на него обратили внимание все ветви власти. И в этом направлении ведется огромная работа», — отметил он и добавил, что старт акции намечен на осень 2017 года.

Как сообщается на сайте проекта «Экология России», его реализация рассчитана на 2017−2022 год. Проект реализуется по 5 направлениям: экологическое образование, информационная экологическая открытость, зеленое кольцо России, зеленая экономика, российская вода.

Проект, в частности, ориентирован на создание комплексного подхода к работе по улучшению качества природной среды и экологических условий жизни человека, экологическую пропаганду и образование, формирование устойчивой экологически ориентированной модели развития экономики, содействие повышению инвестиционной привлекательности субъектов РФ.