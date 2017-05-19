В Краснодарский край придут дождливые выходные

В большинстве районов Кубани 20 мая ожидается кратковременный дождь, в отдельных пунктах — сильный, с грозой. На следующий день 21 мая синоптики также обещают грозы и ливень.

«Ветер переменный, 3−8 м/с, при грозе возможны порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью составит 7−12°; днем — 14−19°», — рассказали в пресс-службе Краснодарского гидрометеоцентра.

На Черноморском побережье местами ожидаются кратковременный дождь и грозы. Ветер южный, юго-восточный, порывы достигнут 6−11 м/с.

В связи с непогодой сочинцев предупредили о возможном выходе рек из берегов.