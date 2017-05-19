Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!»
Глава делегации США: Несомненно, Крым – это часть России
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Звезда сериала «Кухня» призналась во второй беременности
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми «сломать хребет врага» Лидер КНДР проинспектировал план удара по территориям на спорной границе в Желтом море
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
На Украине объяснили успехи ДНР по захвату «серой зоны» - СМИ
В Киеве объяснили успехи ДНР по захвату серой зоны
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
СМИ: мама Бони поразила фанатов природной красотой
Королева призналась, почему развелась с Николаевым
Новое поколение Lada 4x4: похоже, это будет кроссовер
Volvo готовит модель XC20
Фоторепортажи
1080 лет парку Лос-Гласьярес
11Война в карикатурах
860 лет назад родился Cид Вишес
20Крепостные стены XXI века
15:56 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодарский край придут дождливые выходные

В Краснодарском крае 20 и 21 числа ожидаются грозы, ливни и сильный ветер.

Источник: ЮГА.ру

В большинстве районов Кубани 20 мая ожидается кратковременный дождь, в отдельных пунктах — сильный, с грозой. На следующий день 21 мая синоптики также обещают грозы и ливень.

«Ветер переменный, 3−8 м/с, при грозе возможны порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью составит 7−12°; днем — 14−19°», — рассказали в пресс-службе Краснодарского гидрометеоцентра.

На Черноморском побережье местами ожидаются кратковременный дождь и грозы. Ветер южный, юго-восточный, порывы достигнут 6−11 м/с.

В связи с непогодой сочинцев предупредили о возможном выходе рек из берегов.

«Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять необходимые меры для сохранения собственной безопасности и сохранности своего имущества», — сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
ясно
+24°
ясно
760 мм рт. ст.
повышенное
83 %
очень высокая
3 м/с
легкий ветер
Россия проведет альтернативные Паралимпиаде соревнования для спортсменов страны
Ассанж будет пытаться получить убежище во Франции
Центробанк назвал причину роста цен на продукты
Госдума приняла поправки в закон «О выборах президента РФ»
Канадские хоккеисты: Матч с Россией — самая настоящая война
Росгвардия займется мониторингом соцсетей
ГИБДД массово отправляет под арест любителей тонировки
Опрос показал, сколько россиян ожидает участия Путина в выборах
Спорт
Полуфинал мечты: Российские хоккеисты сыграют с канадцами В четверг сборная России обыграла команду Чехии со счетом 3:0 в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею и вышла в полуфинал
Авто
Презентация Skoda Karoq: онлайн трансляция Сегодня Skoda представляет в Стокгольме свой новый кроссовер, который получил имя Karoq. «Авто Mail.Ru» ведет прямой репортаж
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!» Звезды российского кино и шоу-бизнеса посетили финал Национальной телевизионной премии
Недвижимость
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Какое жилье сложно продать?
В закон о расселении хрущевок внесли новые гарантии
Жителям хрущевок покажут макеты их новых домов
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Дочка Галкина и Пугачевой до слез растрогала Валерию (видео) Накануне Максим Галкин выложил трогательное видео с детьми. На нем маленькая Лиза, гуляя с папой и братом, нашла божью коровку и расплакалась, когда она улетела.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь