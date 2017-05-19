В Краснодарский край придут дождливые выходные
В Краснодарском крае 20 и 21 числа ожидаются грозы, ливни и сильный ветер.
В Краснодарском крае 20 и 21 числа ожидаются грозы, ливни и сильный ветер.
В большинстве районов Кубани 20 мая ожидается кратковременный дождь, в отдельных пунктах — сильный, с грозой. На следующий день 21 мая синоптики также обещают грозы и ливень.
«Ветер переменный, 3−8 м/с, при грозе возможны порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью составит 7−12°; днем — 14−19°», — рассказали в
На Черноморском побережье местами ожидаются кратковременный дождь и грозы. Ветер южный,
В связи с непогодой сочинцев предупредили о возможном выходе рек из берегов.
«Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять необходимые меры для сохранения собственной безопасности и сохранности своего имущества», — сообщили в