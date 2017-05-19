В Самаре и области появятся десятки новых камер видеофиксации
Автомобилисты с начала года отдали треть миллиарда рублей на штрафы.
Автомобилисты с начала года отдали треть миллиарда рублей на штрафы.
До конца 2017 года 73 перекрестка в Самарской области оборудуют камерами автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Львиная часть нового оборудования попадет на дороги столицы губернии.
Как обещают в ГИБДД, новые комплексы будут фиксировать нарушения в целом потоке. Это проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение
В следующем году камер установят еще больше. Некоторые из них будут засекать проезд по полосе для
«Кулибиных», наносящих различные
— Количество фиксируемых нарушений и собираемость штрафов по ним растет из года в год. За первые 4 месяца этого года административных постановлений уже на 70% больше, чем в прошлом. А водители уже оплатили 320 млн рублей по штрафам, — говорит начальник Центра автоматизированной фиксации подполковника полиции Александр Щедрин.
Кстати, полицейские не скрывают места установки новых камер. Они появляются и будут появляться там, где аварийность наиболее высока. А именно на улице Гагарина, Победы, проспекте Кирова и