В Самаре и области появятся десятки новых камер видеофиксации

До конца 2017 года 73 перекрестка в Самарской области оборудуют камерами автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Львиная часть нового оборудования попадет на дороги столицы губернии.

Как обещают в ГИБДД, новые комплексы будут фиксировать нарушения в целом потоке. Это проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии, пересечение двойной сплошной. Кроме этого, появятся около 50 камер, фиксирующих нарушения скоростного режима.

В следующем году камер установят еще больше. Некоторые из них будут засекать проезд по полосе для маршрутно-транспортных средств, где она предусмотрена. Закупку и установку оборудования полностью финансирует областной бюджет.

«Кулибиных», наносящих различные чудо-покрытия, которые призваны сделать номер невидимым для камеры, в Самаре не встречается. Впрочем, инспекторы предупреждают, что любая манипуляция с государственными регистрационными знаками преследуется по закону.

— Количество фиксируемых нарушений и собираемость штрафов по ним растет из года в год. За первые 4 месяца этого года административных постановлений уже на 70% больше, чем в прошлом. А водители уже оплатили 320 млн рублей по штрафам, — говорит начальник Центра автоматизированной фиксации подполковника полиции Александр Щедрин.