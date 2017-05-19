СМИ назвали главную свадьбу года
Британские таблоиды назвали главную свадьбу года, сообщает Reuters.
Британские таблоиды назвали главную свадьбу года, сообщает Reuters.
По версии СМИ, это бракосочетание Пиппы Миддлтон (младшей сестры герцогини Кембриджской Кэтрин) и Джеймса Мэттьюса.
Пара должна пожениться в субботу, 20 мая. На церемонии ожидаются представители британской королевской семьи, в том числе принц Гарри со своей подругой, актрисой Меган Маркл (это их будет первый официальный выход в свет).
Роль одного из пажей досталась наследнику престола, принцу Джорджу, а одной из подруг невесты станет его сестра, принцесса Шарлотта. Ожидается, что шафером будет младший брат жениха, звезда
Утверждается, что гостям свадьбы запретили загружать фотографии в соцсети. Небольшой группе фотографов разрешили вести съемку прибытия и отбытия гостей у церкви.
Младшая Миддлтон неожиданно прославилась в 2011 году, когда была подругой невесты на свадьбе своей старшей сестры Кейт Миддлтон и принца Уильяма.
Во многом это произошло