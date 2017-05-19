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16:32 (мск), источник: Газета.Ру

СМИ назвали главную свадьбу года

Британские таблоиды назвали главную свадьбу года, сообщает Reuters.

По версии СМИ, это бракосочетание Пиппы Миддлтон (младшей сестры герцогини Кембриджской Кэтрин) и Джеймса Мэттьюса.

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Пара должна пожениться в субботу, 20 мая. На церемонии ожидаются представители британской королевской семьи, в том числе принц Гарри со своей подругой, актрисой Меган Маркл (это их будет первый официальный выход в свет).

Роль одного из пажей досталась наследнику престола, принцу Джорджу, а одной из подруг невесты станет его сестра, принцесса Шарлотта. Ожидается, что шафером будет младший брат жениха, звезда реалити-шоу Спенсер Мэттьюс.

Утверждается, что гостям свадьбы запретили загружать фотографии в соцсети. Небольшой группе фотографов разрешили вести съемку прибытия и отбытия гостей у церкви.

Младшая Миддлтон неожиданно прославилась в 2011 году, когда была подругой невесты на свадьбе своей старшей сестры Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Источник: Reuters

Во многом это произошло из-за облегающего платья, в котором она пришла на церемонию. Впоследствии Пиппа шутила по этому поводу.

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