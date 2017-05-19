Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
Глава делегации США: Несомненно, Крым – это часть России
Зять Лаврова покинул пост президента А1
Сын вице-президента "Лукойла" опубликовал новое скандальное видео
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми «сломать хребет врага» Лидер КНДР проинспектировал план удара по территориям на спорной границе в Желтом море
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Европа в панике от количества приезжающих украинцев – эксперт
СМИ: Волочкова разделась, прикрылась любимым котом
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
СМИ: мама Бони поразила фанатов природной красотой
Королева призналась, почему развелась с Николаевым
Тест уникального УАЗ-3907 проекта «Ягуар»: онлайн репортаж
На трассе «Дон» проведут эксперимент с водителями
Фоторепортажи
8«Суперлюди» Японии
860 лет назад родился Cид Вишес
12«Евровидение-2017»
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
17:31 (мск), источник: ИА REGNUM

Жильцы разрушенного взрывом дома в Волгограде недовольны компенсациями

Пострадавшие считают, что 35 тыс. рублей за квадратный метр — это очень мало. Сценарий 2015 года повторяется.

Далеко не все вынужденно оставшиеся без крыши над головой жильцы многоквартирного дома по проспекту Университетскому в Советском районе Волгограда остались довольны помощью, оказываемой местными властями. Речь идет о выделении сертификатов с компенсацией в 35 тысяч рублей за один квадратный метр.

По словам пострадавших, эта сумму значительно меньше реальной стоимости утраченного ими жилья.

«Моя квартира находится на четвертом этаже в первом подъезде. Я и мои соседи считаем, что нам предоставляют жилье по стоимости неравноценное нашему. 35 тысяч за квадрат — это очень мало. Понятно, все будут соглашаться, так как оказались в безвыходной ситуации. Но, если честно, это издевательство», — цитирует издание V1.ru. слова Ирины Паничкиной.

С ней солидарны и супруги, проживавшие в четвертом подъезде. Из-за трагедии, случившейся не по их вине, чете придётся расстаться со своим «семейным гнёздышком». По их словам, их однокомнатная «сталинка» почти в 38 кв. м стоит на сегодня примерно 1,8 млн рублей, а если пересчитать то, что им предлагают, получается всего 1,33 млн.

Ехать в неотделанные новостройки на окраине районе жильцы рухнувшего дома тоже не хотят.

Аналогичная ситуация складывалась и в 2015 года, когда в Дзержинском районе Волгограда, также из-за взрыва бытового газа разрушился дом по улице Космонавтом, 47. Как сообщало ИА REGNUM, тогда без крыши над головой остались более сотни семей.

Читайте также
Пострадавшим при взрыве в Волгограде необходимы одежда, обувь и еда

На общем собрании жильцы девятиэтажного дома также высказывали недовольство по поводу того, что им придётся приобретать квартиру в другом районе из-за того, что их квартиры оценили, по их мнению, ниже, чем бывшая стоимость жилья на «Семи ветрах». Это создаст ряд неудобство: придётся дальше добираться до мест работы, а детям менять школы и детсады.

Изначально властями было принято решение о выделении сертификатов для приобретения жилья по цене 31,1 тыс. рублей за кв. м. Однако по такой цене на тот момент сложно было приобрести жилье на рынке недвижимости Волгограда. Поэтому регион взял на себя обязательства доплатить гражданам из областного бюджета средства до средней рыночной стоимости — 35 тысяч рублей.

На сегодняшний день, согласно данным порталом недвижимости, стоимость квадратного метра в Советском районе на проспекте Университетском на вторичном рынке жилья колеблется от 30 тыс. рублей до 40 тыс. рублей.

«В объявлениях можно встретить разную стоимость квартир, но фактически она может быть ниже на 10−20%, — поясняет риелтор Оксана Кузнецова. Слова эксперта цитирует издание “Родной город”. — Сейчас в Советском районе строится и сдается в эксплуатацию много новостроек, причем часто уже с отделкой. Это сказывается на стоимости вторички — она дешевеет уже несколько лет подряд».

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа в многоквартирном доме на Университетском проспекте в Волгограде прогремел днём 16 мая. В результате обрушились все межэтажные перекрытия одного из подъездов дома. Полностью были разрушены более десятка квартир, четыре человек погибли, десять были госпитализированы. После проведения экспертизы, специалисты вынесли дому вердикт — восстановлению не подлежит и будет снесён.

В настоящее время вокруг разрушенного взрывом дома уже начали возводить ограждение. Жильцы продолжают вывозить личные вещи. Уже собрано и отправлено по адресам, названных самими жильцами, 12 грузовых машин. Для временного хранения крупногабаритных вещей жителей муниципалитет выделил помещения в муниципальных учреждениях Советского района.

В городе открыты четыре центра сбора гуманитарной помощи для жильцов разрушенного дома — в Советском, Кировском и Ворошиловском районах. Желающие оказать поддержку могут приносить в эти пункты одежду, обувь, детские принадлежности, а также продукты питания с длительным сроком хранения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Собянин + Москва = минус частная собственность и деньги РФ: улучшить нельзя
Ассанж намерен просить убежище во Франции
Лавров прокомментировал удар коалиции в Сирии
Госдума одобрила законопроект о лишении террористов гражданства
Канадские хоккеисты: Матч с Россией — самая настоящая война
МВФ оценил состояние развития российской экономики
ГИБДД массово отправляет под арест любителей тонировки
СМИ назвали главную свадьбу года
Спорт
Полуфинал мечты: Российские хоккеисты сыграют с канадцами В четверг сборная России обыграла команду Чехии со счетом 3:0 в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею и вышла в полуфинал
Авто
Презентация Skoda Karoq: онлайн трансляция Сегодня Skoda представляет в Стокгольме свой новый кроссовер, который получил имя Karoq. «Авто Mail.Ru» ведет прямой репортаж
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!» Звезды российского кино и шоу-бизнеса посетили финал Национальной телевизионной премии
Недвижимость
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Эксперты рассказали, где петербуржцам снять дачу на лето
В Петербурге стали выдавать ипотеку на более длительный срок
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Дочка Галкина и Пугачевой до слез растрогала Валерию (видео) Накануне Максим Галкин выложил трогательное видео с детьми. На нем маленькая Лиза, гуляя с папой и братом, нашла божью коровку и расплакалась, когда она улетела.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь