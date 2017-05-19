Жильцы разрушенного взрывом дома в Волгограде недовольны компенсациями

Далеко не все вынужденно оставшиеся без крыши над головой жильцы многоквартирного дома по проспекту Университетскому в Советском районе Волгограда остались довольны помощью, оказываемой местными властями. Речь идет о выделении сертификатов с компенсацией в 35 тысяч рублей за один квадратный метр.

По словам пострадавших, эта сумму значительно меньше реальной стоимости утраченного ими жилья.

«Моя квартира находится на четвертом этаже в первом подъезде. Я и мои соседи считаем, что нам предоставляют жилье по стоимости неравноценное нашему. 35 тысяч за квадрат — это очень мало. Понятно, все будут соглашаться, так как оказались в безвыходной ситуации. Но, если честно, это издевательство», — цитирует издание V1.ru. слова Ирины Паничкиной.

С ней солидарны и супруги, проживавшие в четвертом подъезде. Из-за трагедии, случившейся не по их вине, чете придётся расстаться со своим «семейным гнёздышком». По их словам, их однокомнатная «сталинка» почти в 38 кв. м стоит на сегодня примерно 1,8 млн рублей, а если пересчитать то, что им предлагают, получается всего 1,33 млн.

Ехать в неотделанные новостройки на окраине районе жильцы рухнувшего дома тоже не хотят.