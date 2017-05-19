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17:13 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре пройдет всероссийская акция «Ночь в музее»

Работники Самарских музеев подготовили для посетителей «Ночи в музее» интересные и познавательные программы.

В субботу, 20 мая в муниципальных музеях Самары пройдёт Всероссийская акция «Ночь музеев — 2017», сообщает администрация областного центра.

С 19:00 в Самарском литературно-мемориальном музее имени М. Горького для маленьких посетителей организуют увлекательную детскую программу, посвященную теме «Город-сад» с мастер-классами и спектаклями. Программа расскажет о зеленых городах, в которых человек находится в гармонии с природой. Взрослые смогут увидеть презентацию недавно открывшейся выставки «A La Рус. В поисках нового пути». Экспозиция содержит уникальные материалы — переписку Сергея Есенина, Александра Блока, Николая Клюева и Зинаиды Гиппиус с местным поэтом и звездой своего времени Александром Ширяевцем. На четырех главных площадках посетителей ждут лектории, мастер-классы и концерты.

С 12:00 до 20:00 в музее Детской картинной галереи можно посетить выставку: «Профессия — художник. Борис Иевлев». Для детей выставка будет сопровождаться интерактивными интерпретациями, которые помогут лучше разобраться в художественном ремесле. Дети от пяти до 12 лет смогут принять участие в приключенческой игре по сказке «Конёк-горбунок». Игра, разделенная на этапы, будет проходить в саду усадьбы Клодта и включать творческие задания, мастер-классы, фокусы и элементы воссоздания сказочной атмосферы. В течение всего праздника будет работать площадка со старинными играми 1909 года — бильбоке, крокет, классики и «брось мяч». Для всех желающих будет оборудована фотозона в ретро стиле. В саду усадьбы будут проходить ремесленные мастер-классы.

В ходе экскурсии по Струковскому саду, можно будет узнать об истории сада.

В 19:00 до 21:55 в музейно-выставочном центре «Самара Космическая» посетители смогут осмотреть основную экспозицию музея, увидеть настоящие артефакты космической отрасли, масштабные составляющие ракетно-космической техники и зрелищные модели ракет.

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