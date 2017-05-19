В Самаре пройдет всероссийская акция «Ночь в музее»
Работники Самарских музеев подготовили для посетителей «Ночи в музее» интересные и познавательные программы.
Работники Самарских музеев подготовили для посетителей «Ночи в музее» интересные и познавательные программы.
В субботу, 20 мая в муниципальных музеях Самары пройдёт Всероссийская акция «Ночь музеев — 2017», сообщает администрация областного центра.
С 19:00 в Самарском
С 12:00 до 20:00 в музее Детской картинной галереи можно посетить выставку: «Профессия — художник. Борис Иевлев». Для детей выставка будет сопровождаться интерактивными интерпретациями, которые помогут лучше разобраться в художественном ремесле. Дети от пяти до 12 лет смогут принять участие в приключенческой игре по сказке «Конёк-горбунок». Игра, разделенная на этапы, будет проходить в саду усадьбы Клодта и включать творческие задания,
В ходе экскурсии по Струковскому саду, можно будет узнать об истории сада.
В 19:00 до 21:55 в