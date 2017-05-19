Более 10 тысяч москвичей стали участниками акции «На работу на велосипеде»

Более 10 тысяч человек и 100 компаний приняли участие в акции «На работу на велосипеде», основной день которой прошел в столице в пятницу, 19 мая. Об этом сообщается в релизе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ.

Арендовать велосипед 19 мая можно было на более выгодных условиях: для зарегистрированных пользователей время бесплатного проката увеличилось с 30 или 45 минут до двух часов. Также москвичи могли бесплатно провозить велосипеды в метро, пригородных электричках и на Московском центральном кольце (МЦК).

Кроме того, на улицах города работали 10 пунктов, где велосипедистам бесплатно раздавали напитки, угощения и сувениры. Присоединились к акции и более 100 столичных кафе, ресторанов, веломастерских и других заведений: там всем горожанам на велосипедах предоставлялись скидки.

«С каждым годом в акции “На работу на велосипеде” принимают участие все больше москвичей. А велопарады для нашего города стали уже доброй традицией. Такое большое количество участников говорит о том, что велосипед для Москвы — полноценный вид транспорта, как во многих европейских мегаполисах. Столица становится комфортным дружелюбным городом для велосипедистов», — отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В этом году в столице акция впервые проводится в течение двух недель — с 15 по 28 мая. Ее организаторами стали правительство Москвы и проект по развитию велокультуры Let’s bike it!. Завершится она большим велопарадом.