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19:44 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Смольный на полтора месяца отменяет маршрутный автобус до Пулково

Ограничение будет действовать до 15 июля.

Источник: РИА "Новости"

С 1 июня автобусы перестанут ходить по коммерческому 39-му маршруту от станции петербургского метрополитена «Московская» до аэропорта Пулково, сообщает «Общественный контроль».

На этом маршруте продолжит работу лишь муниципальный транспорт.

В транспортном комитете пояснили, что жителям должно хватить и социального маршрута, к тому же из аэропорта в связи с проведением Кубка Конфедераций будут ходить шаттлы. Для этих целей Смольный закупает 125 автобусов-«гармошек» на 2,3 миллиарда рублей. Они будут доставлять пассажиров и зрителей от станций метро, зон парковки и аэропорта к стадиону. Маршрутки от «Московской» до аэропорта вернутся 15 июля, а Кубок Конфедераций-2017 пройдет в России с 17 июня по 2 июля.

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