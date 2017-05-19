Международный книжный фестиваль начал работу в Иркутске

Международный книжный фестиваль открылся на площади возле Дворца «Труд» сегодня, 19 мая, в Иркутске. 50 писателей из России, Польши, Германии, Израиля и 70 издательств принимают участие в мероприятии. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Фестиваль проходит при поддержке администрации Иркутска, министерства культуры и архивов региона. На торжественном открытии присутствовали один из кураторов данного проекта Михаил Фаустов, мэр Иркутска Дмитрий Бердников, первый заместитель председателя правительства Иркутской области Владимир Дорофеев, представители компании En+Group Мария Грачева и Евгений Мастернак, заместитель генерального директора фонда «Вольное дело» Екатерина Светличная.

«Иркутский международный фестиваль — это знаковое событие не только для Иркутска и Иркутской области, но и для всей Восточной Сибири. Книга — это не только источник знаний, лучший подарок, но это и инвестиция в знания», — отметил Михаил Фаустов.

Дмитрий Бердников подчеркнул, что Иркутск — это не только солнечный город, но и самый читаемый.

«Книгу любят, книгу знают, с книгой живут жители Иркутска, они их пишут. От имени всех иркутян я поздравляю нас, благодарю организаторов и желаю удачной и хорошей работы этому мероприятию. В наше современное время книга должна быть жизненным ориентиром», — сообщил мэр города.

Владимир Дорофеев рассказал жителям о культурном наследии Иркутской области.

«Приятно видеть в Иркутске подобного рода фестиваль. Иркутск балует деятелей искусства. Наша область богата писателями. Мы по праву гордимся именами, которые вошли в летопись мировой литературы. Мы знаем имена Ивана Калашникова, мы чтим память Валентина Распутина, Евгения Евтушенко. Сегодня есть возможность познакомиться с работами и наших земляков, и всех тех, кто представлен на книжном рынке», — отметил Владимир Дорофеев.

Управляющий директор En+Group Евгений Мастернак также выступил с напутствующим словом.

«Мы задумали ту программу полгода назад, страшно было начинать новое дело. Но с помощью Межрегиональной федерации чтения, фонда “Вольное дело” Олега Дерипаски нам это удалось. С точки зрения культурных традиций мы впереди всех, поэтому этот фестиваль проходит именно в нашей области. В краеведческом музее написано, что любые инициативы, которые здесь рождались, сразу находили горячий отклик даже 150 лет назад. Нам важно, чтобы все были начитанными и всесторонне образованными, чтобы были думающими, открытыми к любым новым изменениям», — сообщил Евгений Мастернак.

Фестиваль продлится с пятницы по воскресенье. На нем будут жаркие дискуссии и могучие полемики о прошлом и настоящем России. Гости смогут увидеть Льва Данилкина, автора новейшей биографии Ленина и Ирину Прохорову, главного аналитика культурной ситуации России.