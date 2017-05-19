Международный книжный фестиваль начал работу в Иркутске
Более 70-ти издательств представили свои книги.
Более 70-ти издательств представили свои книги.
Международный книжный фестиваль открылся на площади возле Дворца «Труд» сегодня, 19 мая, в Иркутске. 50 писателей из России, Польши, Германии, Израиля и 70 издательств принимают участие в мероприятии. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Фестиваль проходит при поддержке администрации Иркутска, министерства культуры и архивов региона. На торжественном открытии присутствовали один из кураторов данного проекта Михаил Фаустов, мэр Иркутска Дмитрий Бердников, первый заместитель председателя правительства Иркутской области Владимир Дорофеев, представители компании En+Group Мария Грачева и Евгений Мастернак, заместитель генерального директора фонда «Вольное дело» Екатерина Светличная.
«Иркутский международный фестиваль — это знаковое событие не только для Иркутска и Иркутской области, но и для всей Восточной Сибири. Книга — это не только источник знаний, лучший подарок, но это и инвестиция в знания», — отметил Михаил Фаустов.
Дмитрий Бердников подчеркнул, что Иркутск — это не только солнечный город, но и самый читаемый.
«Книгу любят, книгу знают, с книгой живут жители Иркутска, они их пишут. От имени всех иркутян я поздравляю нас, благодарю организаторов и желаю удачной и хорошей работы этому мероприятию. В наше современное время книга должна быть жизненным ориентиром», — сообщил мэр города.
Владимир Дорофеев рассказал жителям о культурном наследии Иркутской области.
«Приятно видеть в Иркутске подобного рода фестиваль. Иркутск балует деятелей искусства. Наша область богата писателями. Мы по праву гордимся именами, которые вошли в летопись мировой литературы. Мы знаем имена Ивана Калашникова, мы чтим память Валентина Распутина, Евгения Евтушенко. Сегодня есть возможность познакомиться с работами и наших земляков, и всех тех, кто представлен на книжном рынке», — отметил Владимир Дорофеев.
Управляющий директор En+Group Евгений Мастернак также выступил с напутствующим словом.
«Мы задумали ту программу полгода назад, страшно было начинать новое дело. Но с помощью Межрегиональной федерации чтения, фонда “Вольное дело” Олега Дерипаски нам это удалось. С точки зрения культурных традиций мы впереди всех, поэтому этот фестиваль проходит именно в нашей области. В краеведческом музее написано, что любые инициативы, которые здесь рождались, сразу находили горячий отклик даже 150 лет назад. Нам важно, чтобы все были начитанными и всесторонне образованными, чтобы были думающими, открытыми к любым новым изменениям», — сообщил Евгений Мастернак.
Фестиваль продлится с пятницы по воскресенье. На нем будут жаркие дискуссии и могучие полемики о прошлом и настоящем России. Гости смогут увидеть Льва Данилкина, автора новейшей биографии Ленина и Ирину Прохорову, главного аналитика культурной ситуации России.
На мероприятии состоятся презентации романов «Патриот» Андрея Рубанова и «Город Брежнев» Шамиля Идиатуллина, классной детской площадки, на которую приедут иллюстраторы Зина Сурова и Петер Соха и писатель Илья Носырев. Пройдет работа с коренными авторами Иркутска: питчинг от Константина Мильчина и лекция про большую силу малых издательств. Будут встречи с профессиональными читателями и культуртрегерами Николаем Александровым, Галиной Юзефович, Александром Гавриловым, Филиппом Дзядко. Также состоятся большой концерт, на который едет группа «Громыка», и выступления студентов