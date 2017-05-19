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17:44 (мск), источник: Вести Иркутск

Японский «Боинг» приземлился в аэропорту Братска

Грузовой самолёт привёз оборудование для ремонта «Дримлайнера».

Борт совершил аварийную посадку в Братске в прошлую пятницу, выполняя рейс по маршруту Токио — Дюссельдорф. У авиалайнера вышел из строя один из двигателей. 121 пассажир и 12 членов экипажа не пострадали. Как сообщили в аэропорту Братской студии телевидения, грузовой «Боинг» не только доставил необходимую технику и специалистов, но и забрал груз, до сих пор находившийся на борту «Дримлайнера».

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