Японский «Боинг» приземлился в аэропорту Братска

Борт совершил аварийную посадку в Братске в прошлую пятницу, выполняя рейс по маршруту Токио — Дюссельдорф. У авиалайнера вышел из строя один из двигателей. 121 пассажир и 12 членов экипажа не пострадали. Как сообщили в аэропорту Братской студии телевидения, грузовой «Боинг» не только доставил необходимую технику и специалистов, но и забрал груз, до сих пор находившийся на борту «Дримлайнера».