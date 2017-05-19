Вестибюли трех станций московского метро закроют на выходные

«Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями, расположенными в непосредственной близости от закрытых», — сказал собеседник агентства.

Так, с 22:00 пятницы до открытия метрополитена в понедельник для пассажиров будут закрыты северный вестибюль станции «Тушинская», восточный вестибюль станции «Кузьминки» и северный вестибюль станции «Бибирево».

В пресс-службе напомнили, что в воскресенье для проведения работ по модернизации путевой инфраструктуры не будет движения поездов на Калужско-Рижской линии между станциями «Проспект Мира» и «Октябрьская».

«Администрация Московского метрополитена приносит извинения за временные неудобства и призывает пассажиров заранее планировать свои маршруты с учетом ограничений в движении», — добавил собеседник «Интерфакса».