Вестибюли трех станций московского метро закроют на выходные
Москва. 19 мая. INTERFAX.RU — В рамках программы благоустройства в предстоящие выходные дни будут закрыты вестибюли трех станций московского метрополитена, сообщили «Интерфаксу» в
Москва. 19 мая. INTERFAX.RU — В рамках программы благоустройства в предстоящие выходные дни будут закрыты вестибюли трех станций московского метрополитена, сообщили «Интерфаксу» в
«Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями, расположенными в непосредственной близости от закрытых», — сказал собеседник агентства.
Так, с 22:00 пятницы до открытия метрополитена в понедельник для пассажиров будут закрыты северный вестибюль станции «Тушинская», восточный вестибюль станции «Кузьминки» и северный вестибюль станции «Бибирево».
В
«Администрация Московского метрополитена приносит извинения за временные неудобства и призывает пассажиров заранее планировать свои маршруты с учетом ограничений в движении», — добавил собеседник «Интерфакса».