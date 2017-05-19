Нижегородская филармония откроет юбилейный 60 сезон летних благотворительных концертов 2 июня

Согласно информации, традиционная акция продлится со 2 по 28 июня. В рамках бесплатных концертов, на сцене Кремлевского концертного зала выступят приглашенные дирижеры и артисты из Москвы, Архангельска, Чебоксар, Израиля, Испании и Нидерландов. За неполный месяц планируется организовать 24 концерта, которые будут проходить три раза в неделю по средам, пятницам и воскресеньям в 18:00. Как обычно посетители филармонии услышат музыку самых разных жанров, стран и временных эпох.

Как уточнили корреспонденту НИА «Нижний Новгород» в филармонии, серия концертов откроется «Концертом для фортепиано с оркестром № 1» Фредерика Шопена и «Концертом для скрипки с оркестром Яна Сибелиуса».

Солистами станут лауреат международных конкурсов, стипендиат благотворительного фонда «Новые имена» Арсений Ланин (фортепиано) и заслуженная артистка России Екатерина Зимина (скрипка). Дирижер — художественный руководитель и главный дирижер оркестра, народный артист России Александр Скульский.

Напомним, что закрытие 79 концертного сезона в филармонии состоится 9 июня 2017 года.