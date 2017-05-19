В Нижнем Новгороде в июне на маршруты выйдут 50 новых автобусов
На покупку автобусов из областного бюджета было выделено 365 млн рублей.
На покупку автобусов из областного бюджета было выделено 365 млн рублей.
50 новых дизельных полунизкопольных автобусов большой вместимости «ЛиАЗ» выйдут на маршруты в Нижнем Новгороде в июне, сообщили в
22 мая на площади Минина состоится церемония вручение ключей от новых городских автобусов. По информации регионального министерства транспорта и автомобильных дорог, они оснащены системой ГЛОНАСС и электронными табло, а также адаптированы для людей с ограниченными возможностями.
В минтрансе Нижегородской области сообщили, что на покупку автобусов из областного бюджета была выделена субсидия в размере 365 млн. рублей. Сейчас автобусы проходят процедуру оформления документов.