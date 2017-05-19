В Нижнем Новгороде в июне на маршруты выйдут 50 новых автобусов

50 новых дизельных полунизкопольных автобусов большой вместимости «ЛиАЗ» выйдут на маршруты в Нижнем Новгороде в июне, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

22 мая на площади Минина состоится церемония вручение ключей от новых городских автобусов. По информации регионального министерства транспорта и автомобильных дорог, они оснащены системой ГЛОНАСС и электронными табло, а также адаптированы для людей с ограниченными возможностями.

В минтрансе Нижегородской области сообщили, что на покупку автобусов из областного бюджета была выделена субсидия в размере 365 млн. рублей. Сейчас автобусы проходят процедуру оформления документов.