Иванка Трамп с мужем получили разрешение раввинов на авиаперелет в субботу

В пятницу президент США Дональд Трамп отправляется с визитом в Саудовскую Аравию в рамках ближневосточного турне. Президента будут сопровождать его дочь и Кушнер. При наступлении субботы самолет главы Белого дома все еще будет находиться в воздухе, отмечает издание.
Оно напоминает, что ранее супруги, являющиеся членами ортодоксальной еврейской общины, несколько раз, с разрешения раввинов, нарушали шабат.
В частности, они приехали на инаугурацию Дональда Трампа на автомобиле. Также Кушнер был вызван на экстренное совещание в одну из суббот в октябре 2016 года в кризисный период предвыборной кампании Трампа.
Шабат — еврейская суббота, седьмой день недели у израильтян, в который Тора предписывает им воздерживаться от работы.
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